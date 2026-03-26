Lucknow में तेल संकट पर Ground Report: पेट्रोल की किल्लत से अफरा-तफरी, बीच रास्ते फंसे लोग

ईरान-इजरायल के बीच में यूपी की राजधानी लखनऊ में लोगों को पेट्रोल की किल्लत का सामना करना पड़ रहा है. यहां पेट्रोल पंपों पर लोगों की भीड़ उमड़ रही है, जिसकी वजह से अफरा-तफरी के हालात बनते दिख रहे हैं वहीं पेट्रोल पंप कर्मचारियों का कहना है कि तेल की कमी नहीं है जल्द ही उनके पास पेट्रोल की उपलब्धता हो जाएगा. लोगों को परेशान होने की ज़रूरत नहीं.

राजधानी में पेट्रोल-डीजल की क़िल्लत की खबरों के बीच एबीपी न्यूज ने शहर के दो अलग-अलग पेट्रोल पंप पर जाकर हालात जानने की कोशिश की, जिसके बाद दोनों ही पेट्रोल पंप में तेज नहीं मिला. एबीपी संवाददाता विवेक राय हजरत गंज स्थित पेट्रोल पंप पर पहुंचे, जहां एक जगह बुधवार शाम से ही पेट्रोल खत्म था. जिसकी वजह से यहां आए लोगों को मायूस होकर लौटना पड़ रहा है.

पेट्रोल पंपों पर उमड़ी लोगों की भीड़

ऐसे ही हालत झलकारी बाई अस्पतालके पास वाले पेट्रोल पम्प पर भी दिखाई दिए. एबीपी न्यूज़ ने जब यहां पेट्रोल की उपलब्धता के लेकर सवाल किया तो कर्मचारियों ने बताया कि यहां पर कुछ देर पहले ही पेट्रोल खत्म हुआ है. हालांकि डीजल अभी मिल रहा है. उन्होंने कहा कि जल्द ही पेट्रोल आ जाएगा और लोगों की परेशानी ख़त्म हो जाएगी.

यहां पेट्रोल भरवाने आए लोगों ने बताया के वो काफी समय से पेट्रोल के लिए इंतज़ार कर रहे थे लेकिन उन्हें बताया गया कि यहां तेल ख़त्म हो गया है. कई लोगों से कहा गया है कि वो बादशाह नगर जाकर तेल भरवाएं. लेकिन, वह यहां से दूर है, बिना तेल के बाइक वहां तक नहीं ले जा सकते.

कई पेट्रोल पंप पर तेल हुआ खत्म

एक और ग्राहक ने बताया कि उन लोगों ने पेट्रोल पंप पर पैसे जमा कर दिए हैं. आश्वासन दिया गया है कि शाम तक तेल मिल जाएगा. ऐसे ही हालात यहां स्थित दूसरे पेट्रोल पंपों पर भी देखने को मिल रहे हैं. कहीं 5 बजे के बाद तो कहीं 3 बजे के बाद पेट्रोल मिल जाने की बात कही जा रही है. कुछ जगहों पर दावा किया जा रहा है कि थोड़ी देर पहले ही पेट्रोल खत्म हुआ तो कहीं जल्दी पेट्रोल आने की बात कही जा रही है.

एबीपी न्यूज़ को इस दौरान कुछ ऐसे लोग मिले जिनकी गाड़ियों में तेल बिल्कुल खत्म हो गया. ये लोग किसी तरह थोड़ा बहुत तेल ही मिलने का आग्रह करते नजर आए ताकि वो किसी तरह अपने घर जा सके. कुछ लोगों ने कहा कि हमें नहीं पता था कि पेट्रोल खत्म हो जाएगा नहीं तो हम भी पैनिक बाइंग कर लिए होते, पर आज दिक्कत का सामना करना पड़ रहा है.

पैनिक बाइंग से हालात हुए खराब

एक शख्स ने बताया कि उसे घर जाना है और उसके पास इतना भी तेल नहीं कि वह घर जा सके. वहीं, कुछ ऐसे भी लोग दिखे जिनकी गाड़ी में तेल था लेकिन उनके मन में भय है कि अब नहीं मिलेगा इसलिए और डलवाने के लिए पहुंचे हैं.

बता दें कि लखनऊ में पेट्रोल की कमी की अफवाह के बाद लोगों में अफरा-तफरी का माहौल देखने को मिला, जिसकी वजह से कल से ही लोग बड़ी संख्या में पेट्रोल लेने के लिए उमड़ पड़े. देर रात से पेट्रोल पंपों पर लोगों की भारी भीड़ दिखाई दी, एक साथ इतनी बड़ी संख्या में लोगों के आने की वजह कई जगहों पर पेट्रोल भी खत्म हो गया है.