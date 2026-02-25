हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBareilly News: स्पा सेंटर से रंगदारी मांगने के आरोप में बजरंग दल का कथित कार्यकर्ता गिरफ्तार, कार्रवाई शुरू

Bareilly News In Hindi: बरेली पुलिस ने स्पा सेंटर संचालिका से 40 हजार रुपये रंगदारी मांगने के आरोप में बजरंग दल के कथित कार्यकर्ता को गिरफ्तार किया है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

By : भीम मनोहर, बरेली | Updated at : 25 Feb 2026 10:00 PM (IST)
बरेली की बारादरी थाना पुलिस ने स्पा सेंटर संचालिका से 40 हजार रुपये की रंगदारी मांगने और धमकी देने के आरोप में जिला बदर घोषित किए जा चुके बजरंग दल के तथाकथित कार्यकर्ता ऋषभ ठाकुर को गिरफ्तार किया है. पुलिस ने मुखबिर की सूचना पर निर्माणाधीन कॉलोनी में दबिश देकर उसे पकड़ा है. पुलिस मामले में आगे की कार्रवाई कर रही है.

पुलिस के मुताबिक, ऋषभ ठाकुर को पूर्व में छह महीने के लिए जिला बदर किया गया था और 4 फरवरी 2026 को उसे बरेली की सीमा से बाहर बदायूं क्षेत्र में छोड़ा गया था. आरोप है कि इसके बावजूद वह गुपचुप तरीके से शहर में दाखिल हो गया और अपने साथियों के जरिए रंगदारी और ब्लैकमेलिंग जैसी गतिविधियों में फिर से जुट गया.

ऑडियो में आरोपी ने खुद को प्रभावशाली बताते हुए की 'डील'

दरअसल, हाल ही में पीलीभीत रोड स्थित एक स्पा सेंटर से जुड़ा वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था. इसके बाद एक ऑडियो क्लिप भी सामने आई, जिसमें कथित तौर पर 40 हजार रुपये की मांग की जा रही थी. बताया जा रहा है कि ऑडियो में सुनाई दे रही आवाज को ऋषभ ठाकुर की आवाज बताया गया है. क्लिप में वह खुद को प्रभावशाली बताते हुए “डील” करने की बात करता सुनाई दे रहा है.

स्पा सेंटर की रिसेप्शनिस्ट ने दर्ज कराई शिकायत

इससे पहले 27 दिसंबर 2025 को राजेंद्रनगर स्थित एक कैफे में नर्सिंग छात्रा से मारपीट के मामले में भी वह चर्चा में आया था. उस घटना के बाद प्रशासन ने उसे जिला बदर कर दिया था. स्पा सेंटर की रिसेप्शनिस्ट मुस्कान की तहरीर पर मुकदमा दर्ज कर लिया गया है. पुलिस आरोपी से पूछताछ कर रही है और मामले की गहराई से जांच की जा रही है. अधिकारियों का कहना है कि जिला बदर आदेश का उल्लंघन और रंगदारी जैसे मामलों में सख्त कार्रवाई की गई है.

About the author भीम मनोहर, बरेली

भीम मनोहर 20 सालों से पत्रकारिता क्षेत्र में काम कर रहे हूं. यूपी के बरेली की गतिविधियों पर नजर रखते हैं. राजनीतिक, क्राइम और सामाजित मुद्दों पर लिखते रहे हैं. 
Published at : 25 Feb 2026 10:00 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Bareilly Police Bareilly News
