बरेली: पत्नी के चरित्र पर शक पर पिता ने 1 साल के बेटे की गला दबाकर की हत्या, तालाब में फेंका शव

उत्तर प्रदेश के बरेली से इंसानियत को शर्मसार कर देने वाली घटना सामने आई है. पत्नी के चरित्र पर संदेह और गांव में मिल रहे तानों से आक्रोशित एक पिता ने अपनी ही एक साल की मासूम संतान की जान ले ली. आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है. मासूम वरुण की, जिंदगी अभी ठीक से शुरू भी नहीं हुई थी कि उसे बेरहमी से खत्म कर दिया गया. हत्या का आरोप किसी और पर नहीं, बल्कि उसके सगे पिता पर है.

घटना बरेली के भुता थाना क्षेत्र के अठाना गांव की है. यहां रहने वाले सोमपाल की शादी करीब पांच साल पहले बीसलपुर क्षेत्र की रहने वाली राजबेटी से हुई थी. परिवार की आजीविका चलाने के लिए सोमपाल राजस्थान के जयपुर में एक निजी कंपनी में काम करता था, जबकि उसकी पत्नी गांव में रहती थी.

गांव के तानों ने बोया शक का बीज

करीब एक साल पहले राजबेटी ने बेटे वरुण को जन्म दिया. लेकिन गांव के कुछ लोगों के तानों ने पति के मन में शक का बीज बो दिया. बताया जाता है कि लोग उसे फोन कर कहते थे कि वह बाहर रहकर भी पिता बन गया. इन बातों ने उसके मन में पत्नी को लेकर अविश्वास पैदा कर दिया. वह अक्सर बेटे के चेहरे को लेकर सवाल उठाता और पत्नी से झगड़ा करता था.

बच्चे को छीनकर मार डाला

दो दिन पहले सोमपाल अचानक जयपुर से गांव पहुंचा. आरोप है कि उसने पत्नी की गोद से बच्चे को जबरन छीन लिया और वहां से चला गया. बाद में उसने मासूम का गला दबाकर उसकी हत्या कर दी और शव को गांव के तालाब में फेंक दिया. बच्चे के अचानक गायब होने से घबराई मां ने पुलिस को सूचना दी. पुलिस टीम मौके पर पहुंची और तालाब से मासूम का शव बरामद कर पोस्टमार्टम के लिए भेजा.

पोस्टमार्टम रिपोर्ट ने इस वारदात की क्रूरता को उजागर कर दिया. रिपोर्ट में सामने आया कि आरोपी ने बच्चे की गर्दन की हड्डी तीन जगह से तोड़ दी थी, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

आरोपी गिरफ्तार, जांच जारी

मामले में पुलिस ने आरोपी सोमपाल के खिलाफ हत्या का मुकदमा दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है. जांच इस बात की भी की जा रही है कि किन लोगों के तानों और उकसावे ने आरोपी को इस हद तक पहुंचा दिया. एसपी साउथ बरेली अंशिका वर्मा ने बताया कि आरोपी को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया है और मामले की गहनता से जांच की जा रही है.

सवाल खड़े करती घटना

एक साल का मासूम, जिसने दुनिया को ठीक से देखा भी नहीं था, शक और सामाजिक तानों की भेंट चढ़ गया. सवाल यही है कि कब तक रिश्तों में अविश्वास और समाज की कटु सोच ऐसे निर्दोष जीवन को निगलती रहेगी? फिलहाल पुलिस की जांच जारी है, लेकिन इस घटना ने कई गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं.

यह घटना समाज में फैली संकीर्ण मानसिकता और अंधविश्वास का परिणाम है. एक मासूम बच्चे की जान चली गई, क्योंकि उसके पिता ने गांव के लोगों के तानों को अपने दिल और दिमाग पर हावी होने दिया. यह समाज के लिए शर्म का विषय है.