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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडबाराबंकी में बाढ़ से हालात गंभीर, खतरे के निशान से ऊपर घाघरा

बाराबंकी में बाढ़ से हालात गंभीर, खतरे के निशान से ऊपर घाघरा

जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि देर रात तक जिले की 12 ग्राम पंचायतें और कई मजरे प्रभावित थे. दो तहसीलों में बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है.

Written By : सतीश कुमार |  Updated at : 08 Sep 2026 11:55 AM (IST)
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बाराबंकी में घाघरा नदी का जलस्तर खतरे के निशान से ऊपर पहुंचने के बाद बाढ़ प्रभावित इलाकों में प्रशासन की चुनौती बढ़ गई है. जिला प्रशासन लगातार प्रभावित गांवों और मजरे की स्थिति पर नजर बनाए हुए है.

जिलाधिकारी ईशान प्रताप सिंह ने बताया कि देर रात तक जिले की 12 ग्राम पंचायतें और कई मजरे प्रभावित थे. दो तहसीलों में बाढ़ की स्थिति पर लगातार निगरानी की जा रही है. उन्होंने बताया कि नदी का जलस्तर फिलहाल खतरे के निशान से करीब 25 सेंटीमीटर ऊपर है.

DM के मुताबिक प्रशासन की टीमें मौके पर मौजूद हैं और बाढ़ प्रभावित लोगों तक राहत पहुंचाई जा रही है. जरूरतमंदों को लंच पैकेट वितरित किए जा रहे हैं, जबकि राहत और बचाव कार्य लगातार जारी है. प्रशासन अब तक करीब 6 हजार राहत किट वितरित कर चुका है.

बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों में स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर भी प्रशासन सक्रिय है. मेडिकल टीमें लगातार इलाकों का भ्रमण कर रही हैं. खासतौर पर गर्भवती महिलाओं और छोटे बच्चों की स्थिति पर विशेष नजर रखी जा रही है, ताकि जरूरत पड़ने पर उन्हें तत्काल चिकित्सा सहायता उपलब्ध कराई जा सके.

बाढ़ में फंसे जानवरों को लेकर भी प्रशासन की तैयारी

बाढ़ के बीच लोगों के साथ उनके पशुओं की सुरक्षा भी बड़ी चुनौती बनी हुई है. इसको लेकर DM ने बताया कि जो पशुपालक अपने जानवरों को सुरक्षित स्थान पर ले जाने के लिए तैयार हैं, उन्हें बोट उपलब्ध कराई जा रही है.

वहीं कई लोग अपने पशुओं को अपने पास ही रखना चाहते हैं. ऐसे लोगों के लिए प्रशासन की ओर से पशुओं के चारे की व्यवस्था कराई जा रही है. DM ने कहा कि जिला प्रशासन लगातार बाढ़ की स्थिति पर नजर बनाए हुए है और हालात के अनुसार राहत एवं बचाव कार्य को आगे बढ़ाया जा रहा है.

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Published at : 08 Sep 2026 11:55 AM (IST)
Tags :
UP NEWS Barabanki News FLOOD
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