राजनीति में एंट्री को तैयार बृजभूषण सिंह की बेटी, शालिनी सिंह ने दिए संकेत

उत्तर प्रदेश की कैसरगंज सीट से बीजेपी के पूर्व सांसद बृजभषण शरण सिंह की बेटी शालिनी सिंह ने राजनीति में आने की इच्छा जताई है, जिसके बाद यूपी की सियासत में कयासों का दौर शुरू हो गया है. बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में शालिनी सिंह ने खुद इस बात की जानकारी दी और कहा कि वो अब पूरी तरह से राजनीति में सक्रिय होने का मन बना चुकी है.

शालिनी सिंह सोमवार को बुलंदशहर में आयोजित एक कार्यक्रम में पहुंची थी, जहां उन्होंने राजनीति में कदम रखने की तैयारी के संकेत दिए, उन्होंने कहा कि लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि राजनीति में पहचान किसी पार्टी या टिकट से नहीं, बल्कि सही नेतृत्व और जनता के लिए किए कामों से बनती है, अगर किसी पार्टी का शीर्ष नेतृत्व मुझे चुनाव लड़ने के लिए कहता है, तो मैं चुनावी मैदान पर उतरने के लिए तैयार हूं.

राजनीति में एंट्री की तैयारी में शालिनी सिंह

शालिनी सिंह ने इस दौरान अपने समाज के लिए किए जाने वाले कामों को भी गिनाया और उन्होंने कहा कि वो पिछले 15 सालों से नोएडा सामाजिक क्षेत्र के कार्यों में सक्रिय है, इसलिए वे अब भारतीय राजनीति में उतरना चाहती है. उन्होंने कहा कि वो किसी पार्टी या विपक्ष में भरोसा नहीं करती बल्कि सही मुद्दों पर आवाज़ उठाने में यकीन करती है. जब भी समाज से जुड़े अहम मुद्दे होते हैं वो खुलकर उन पर अपनी राय रखती हैं चाहे वो यूजीसी का मामला हो या कुछ और.

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सियासत में एक्टिव रहा पूरा परिवार

शालिनी सिंह भारतीय जनता पार्टी के पूर्व बाहुबली सांसद बृजभूषण शरण सिंह की बेटी हैं. उनके पिता भी कैसरगंज सीट से छह बार के सांसद रह चुके हैं. उनके दो भाई पहले से ही राजनीति में सक्रिय हैं और मां केतकी देवी भी सांसद रह चुकी हैं. बड़े भाई प्रतीक भूषण सिंह गोंडा सदर सीट से विधायक है और छोटे भाई कैसरगंज लोकसभा सीट से सांसद हैं.

पिता पक्ष की तरह ही शालिनी सिंह का ससुराल पक्ष में सियासत में काफी सक्रिय रहा है. शालिनी की शादी बिहार के आरा के पूर्व सांसद अजीत सिंह और पूर्व सांसद मीना सिंह के इकलौते बेटे विशाल से हुई है. शालिनी अपने परिवार के साथ नोएडा में रहती हैं और आरएसएस की महिला शाखा से भी जुड़ी हुई हैं.

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