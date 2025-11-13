बाराबंकी की पटाखा फैक्ट्री में धमाका, दर्दनाक हादसे में 2 लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले में थाना टिकैत नगर क्षेत्र के सराये बराई गांव में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण धमाका हो गया. इस हादसे में दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि तीन अन्य गंभीर रूप से घायल हो गए. घायलों को तत्काल उपचार के लिए जिला अस्पताल रेफर कर दिया गया है. इस घटना की सूचना मिलते ही पुलिस बल मौके पर पहुंच गया और राहत एवं बचाव कार्य शुरू कर दिया.

जानकारी के अनुसार फैक्ट्री में पटाखों के निर्माण का कार्य चल रहा था. धमाके के बाद फैक्ट्री की इमारत का बड़ा हिस्सा ढह गया. धमाके की आवाज दूर-दूर तक सुनाई दी और आसपास के इलाके में अफरा-तफरी मच गई. स्थानीय लोगों ने बताया कि धमाका इतना जोरदार था कि आसपास की दीवारें हिल गईं.

अचानक हुए इस विस्फोट से गांव और आस-पास के क्षेत्रों में अफरा-तफरी और दहशत का माहौल फैल गया. धमाके के बाद फैक्ट्री के मलबे से रुक-रुक कर कई घंटों तक छोटे-छोटे विस्फोट होते रहे, जिससे राहत और बचाव कार्य में बाधा आई. स्थानीय लोगों ने बताया कि पिछले कई महीने से यह फैक्ट्री अवैध रूप से चलाई जा रही थी. इस फैक्ट्री में शादी-विवाह में इस्तेमाल होने वाले पटाखे बनाए जा रहे थे.

इस धमाके में दो लोगों की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और उनके शरीर के टुकड़े कई मीटर तक बिखर गए. वहीं, तीन अन्य लोग गंभीर रूप से झुलस गए, जिन्हें इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया है. तीनों की हालत नाजुक बताई जा रही है.

सूचना पाकर टिकैतनगर थाने की पुलिस, फायर ब्रिगेड और प्रशासन की टीम मौके पर पहुंचीं. आग पर काबू पाने और मलबे में फंसे लोगों को निकालने के लिए बचाव कार्य देर रात तक जारी रहा. एतिहात के तौर पर प्रशासन ने आसपास के इलाकों को खाली करा दिया और घटनास्थल को पूरी तरह से सील कर दिया और विस्फोट के कारणों की जांच शुरू की गई. वहीं, मृतकों की शिनाख्त की जा रही है. जानकारी के अनुसार, यह फैक्ट्री अवैध तरीके से बिना लाइसेंस संचालित हो रही थी. स्थानीय लोगों का आरोप है कि इस संबंध में पहले भी शिकायतें की गई थी, लेकिन प्रशासन की ओर से कोई कार्रवाई नहीं की गई.