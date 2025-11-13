दिल्ली बम धमाका: हापुड़ से हिरासत में लिया गया डॉ फारूक अहमद, बडगाम का है निवासी

दिल्ली में लाल किले के पास i20 कार में हुए बम ब्लास्ट के बाद दिल्ली पुलिस और जांच एजेंसी घटना की जांच में जुटी हुई है. यही वजह है कि अबतक अलग-अलग शहरों से 18 से ज्यादा लोगों की गिरफ्तारियां की जा चुकी है. इसी क्रम में दिल्ली पुलिस ने देर रात हापुड़ के पिलखुवा स्थित जीएस मेडिकल कॉलेज से एक डॉक्टर को अपनी हिरासत में लिया है.

डॉक्टर का नाम फारूक अहमद बताया जा रहा है और वह जम्मू कश्मीर के बडगाम का रहने वाला है. बताया जा रहा है कि डॉक्टर फारूक अहमद जीएस मेडिकल कॉलेज में असिस्टेंट प्रोफेसर था. इसके साथ ही स्त्री एवं प्रस्तुति रोग विशेषज्ञ के रूप में जीएस मेडिकल कॉलेज में काम कर रहा था. सूत्रों की मानें तो फरीदाबाद की अलफलाह यूनिवर्सिटी से डॉक्टर फारूक अहमद ने एमबीबीएस एमडी की डिग्री ली है.

दिल्ली पुलिस ने देर रात्रि करीब 1:30 बजे डॉक्टर फारूक अहमद की गिरफ्तारी की है. बताया जा रहा है कि जीएस मेडिकल कॉलेज में डॉक्टर फारूक अहमद 1 अप्रैल 2024 से यहां असिस्टेंट प्रोफेसर के रूप में कार्यरत था. दो फारूक अहमद के आतंकी कनेक्शन की दिल्ली पुलिस एजेंसी जांच में जुटी है.

वहीं इससे पहले यूपी एटीएस ने हाल ही में दिल्ली में हुए विस्फोट की जाँच के सिलसिले में कानपुर के हृदय रोग की शिक्षा प्राप्त कर रहे डाक्टर को हिरासत में लिया है. एटीएस की एक टीम ने नजीराबाद के अशोक नगर स्थित उनके किराए के आवास की तलाशी ली और फोरेंसिक जाँच के लिए उनका मोबाइल फोन और लैपटॉप जब्त कर लिया.

बता दें कि इससे पहले यूपी के सहारनपुर से एक डॉक्टर डॉ आदिल और लखनऊ की रहने वाली डॉक्टर शाहीन शाहिद को फरीदाबाद से गिरफ्तार किया था. इन सभी का लिंक दिल्ली धमाके और फरीदाबाद आतंकी मॉड्यूल से बताया जा रहा है. इसके साथ ही इस आतंकी मॉड्यूल ने अभी तक कई डॉक्टर गिरफ्तार हुए हैं.

