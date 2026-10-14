50 लाख का भुगतान नहीं मिलने पर टंकी पर चढ़ा ठेकेदार, कहा- कूद जाऊंगा...

उत्तर प्रदेश के बाराबंकी जिले के बनीकोडर विकास खंड के घटमापुर गांव में बुधवार को उस समय हड़कंप मच गया, जब निर्माण कार्य का बकाया भुगतान न मिलने से परेशान एक ठेकेदार पानी की टंकी पर चढ़ गया. 400 किलोलीटर क्षमता वाली टंकी पर चढ़े कमलेश शर्मा ने एक प्राइवेट कंपनी पर करीब 50 लाख रुपये का भुगतान बकाया रखने का आरोप लगाया.

युवक ने चेतावनी दी कि यदि उसे उसका पैसा नहीं मिला तो वह टंकी से कूदकर जान दे देगा. घटना की जानकारी मिलते ही मौके पर लोगों की भीड़ जुट गई. असंद्रा थाने की पुलिस भी मौके पर पहुंच गई.

क्या है पूरा मामला ?

टंकी पर चढ़े कमलेश शर्मा के मुताबिक, उनकी कंपनी श्री श्याम इंफ्रा प्रेजेंट्स ने कार्यादेश के तहत शक्ति इंफ्रा प्रेजेंट्स प्राइवेट लिमिटेड के लिए पानी की टंकियों का निर्माण कराया था. घटमापुर गांव में बनी 400 किलोलीटर क्षमता की टंकी भी उनके द्वारा निर्मित बताई गई है. कमलेश का कहना है कि उन्होंने संबंधित कंपनी के लिए कुल छह टंकियों का निर्माण कार्य कराया, लेकिन लंबे समय से भुगतान नहीं किया जा रहा है. उन्होंने आरोप लगाया कि पिछले डेढ़ साल से वह अपने बकाया रुपये पाने के लिए कंपनी के चक्कर काट रहे हैं.

कमलेश शर्मा के अनुसार, उन्होंने कुल 2,49,58,180 रुपये का निर्माण कार्य कराया था, जिसके एवज में उन्हें केवल 1,71,40,307 रुपये का भुगतान किया गया. उनका दावा है कि करीब 78 लाख रुपये की राशि अभी भी बकाया है, जबकि टंकी पर चढ़कर दिए गए बयान में उन्होंने शक्ति इंफ्रा पर लगभग 50 लाख रुपये बकाया होने की बात कही. भुगतान की दोनों राशियों में अंतर को लेकर वास्तविक बकाये का सत्यापन आवश्यक है.

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मैनेजर प्रीत सिंह पर आरोप

कमलेश ने शक्ति इंफ्रा के मालिक मितेंद्र सिंह जाधव और मैनेजर प्रीत सिंह पर भुगतान के लिए लगातार दौड़ाने का आरोप लगाया. उनका कहना है कि अब कंपनी के जिम्मेदार लोग उनका फोन तक नहीं उठाते और उनके नंबर ब्लैकलिस्ट में डाल दिए गए हैं. कमलेश के मुताबिक, निर्माण कार्य में इस्तेमाल हुए सरिये के भुगतान और मजदूरों की मजदूरी को लेकर भी लगातार दबाव बनाया जा रहा है. सप्लायर और मजदूर उनके घर तक पहुंच रहे हैं, लेकिन कंपनी से भुगतान नहीं मिलने के कारण वह उनका पैसा चुकाने में असमर्थ हैं.

टंकी पर चढ़े कमलेश ने भावुक होते हुए कहा कि वह आर्थिक दबाव से बुरी तरह परेशान हो चुके हैं और उन्हें आत्महत्या के अलावा कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा. उन्होंने बकाया भुगतान नहीं मिलने पर टंकी से कूदने की चेतावनी दी. घटना के बाद गांव में अफरा-तफरी का माहौल बन गया और बड़ी संख्या में लोग मौके पर जमा हो गए. असंद्रा पुलिस मौके पर पहुंचकर स्थिति संभालने में जुटी रही.

फिलहाल, युवक को सुरक्षित नीचे उतारने और भुगतान विवाद के तथ्यों की जांच किए जाने की आवश्यकता है. संबंधित कंपनी का पक्ष और प्रशासन की ओर से आधिकारिक पुष्टि सामने आने पर ही पूरे मामले की स्थिति स्पष्ट हो सकेगी.

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