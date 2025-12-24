यूपी के बलिया का बहुचर्चित आयुष यादव हत्याकांड के नामजद तीन आरोपितों ने आज पुलिस को चकमा देकर बलिया न्यायालय में आत्म समर्पण कर दिया है. जहां से उन्हें न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया. दरअसल, उभांव थाना क्षेत्र के बेल्थरारोड के वंशी पैलेस के पास राहुल उर्फ आयुष यादव को दिनाँक 13 दिसंबर की शाम लगभग सात बजे उस वक्त सिने में गोली मार कर हत्या कर दी गयी थी.

बताया कि गया कि जब आयुष अपने घर जा रहा था, तभी बदमाशों ने उसके घर की गली में उसे गोली मार दी थी. गोली लगने के बाद आयुष को ईलाज के लिए मऊ जनपद के अस्पताल ले जाया गया, जहां से चिकित्सकों ने उसे वाराणसी के लिए रेफर कर दिया. वाराणसी में इलाज के दौरान युवक ने दम तोड़ दिया.

मृतक के पिता ने इनके नाम दर्ज कराया था नामजद मुकदमा

इस मामले में मृतक आयुष के पिता ने तहरीर देकर उभांव थाने में रोबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित वर्मा और राज वर्मा के खिलाफ नामजद मुकदमा दर्ज कराया था. क्योंकि गोली से घायल आयुष ने इन चार लोगों का नाम बताया था. जिन्होंने आयुष को गोली मारी थी.

इस मामले में पुलिस ने दिनांक 18 दिसंबर 2025 को ही इस हत्या की साजिश करने में 6 अभियुक्तों , 1-प्रतिभा वर्मा , 2- सर्वजीत सिंह उर्फ गोलू , 3 -मो0 फैज, 4 -अभिषेक यदव , विनोद यादव और अयान को गिरफतार कर जेल भेज दिया है.

इन आरोपियों ने किया न्यायालय में समर्पण

वहीं इस घटना के नामजद तीन आरोपी आज पुलिस को चकमा देकर न्यायालय में आत्मसमर्पण कर दिया है. जबकि पुलिस उन्हें गिरफ्तार नही कर सकी और तीनों नामजद आरोपी अभियुक्त 1- रोहित वर्मा , 2-पवन सिंह , 3 -शिवम राज सोनी उर्फ राज, आज न्यायालय में आत्मसमर्पण करने में कामयाब हो गए. जहां से उन्हें न्यायालय ने न्यायायिक अभिरक्षा में लेते हुए 14 दिन के रिमांड पर गैर जनपदों के जेलों में भेज दिया. जिसमे से इस घटना का एक अन्य नामजद आरोपी अभियुक्त रोबिन सिंह ने कुछ दिन पहले ही मऊ के थाने में आत्मसमर्पण कर दिया था.