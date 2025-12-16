बलिया में आपसी रंजिश में युवक की हत्या, सीने के आर-पार हुईं दो गोलियां, पुलिस ने दर्ज किया केस

यूपी के बलिया में बेखौफ बदमाशों ने एक 25 साल के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी. बदमाशों ने युवक के सीने में दो गोलियां मारी जो उसके सीने को पार कर गईं, जिससे उसकी मौत हो गई. पुलिस ने इस मामले में चार के खिलाफ हत्या का मामला दर्ज कर लिया है. आरोपियों की तलाश की जा रही है.

ये घटना उभांव थाना क्षेत्र के ग्राम पंचायत बेल्थरारोड के बंसी पैलेस गांव की है. जहां 13 दिसंबर की शाम को पुरानी रंजिश के चलते आयुष यादव की उस वक्त गोली मारकर हत्या कर दी गई जब वो अपने घर वापस लौट रहा था, आरोपियों ने उसके घर की गली में दो गोलियां मारी और मौके से फ़रार हो गए.

आपसी रंजिश में युवक को मारी गोली

घटना के बाद आसपास के इलाके में हड़कंप मच गया. स्थानीय लोग तत्काल युवक को सामुदायिक स्वास्थ केंद्र लेकर गए जहां से उसे जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया. प्राथमिक इलाज के बाद उसे यहां से भी बीएचयू ट्रामा सेंटर रेफर किया गया, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई.

इस हत्या के पीछे पुरानी रंजिश बताई जा रही है. एसपी बलिया, ओमवीर सिंह ने कहा कि 13 दिसंबर की शाम सात बजे थाना उभांव पुलिस को सूचना प्राप्त हुई कि आयुष यादव नाम के युवक को पुरानी रंजिश के चलते गोली मार दी गई है. पुलिस ने घटना स्थल से साक्ष्य संकलित किए हैं. शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम कराया गया है.

परिजनों की शिकायत पर मुकदमा दर्ज

परिजनों ने आयुष की हत्या का आरोप गाँव के ही रोबिन सिंह, पवन सिंह, रोहित सिंह और राज वर्मा पर लगाया है. परिजनों की तहरीर पर आरोपियों के खिलाफ के नामज़द रिपोर्ट दर्ज कर ली गई है. उनकी तलाश की जा रही हैं. आरोपियों की धरपकड़ के लिए पुलिस की टीमों को गठन कर दिया गया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही है.

पुलिस ने पोस्टमार्टम के बाद आयुष के शव को परिजनों को सौंप दिया है. आगे की विधिक कार्रवाई की जा रही हैं. चारों आरोपी अब भी पुलिस की गिरफ्त से फ़रार हैं.

