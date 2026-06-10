बागपत में पिता-पुत्र पर गोलियां बरसाने वाले हिस्ट्रीशीटर की मौत, आरोपी का पिता गिरफ्तार

बागपत के बड़ौत शहर में टेंट व्यवसायी और उनके बेटे की हत्या करने वाले घायल हिस्ट्रीशीटर बदमाश वरुण लुहारी ने भी देर रात उपचार के दौरान मेरठ के अस्पताल में दम तोड़ दिया है. पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर वरूण और उसके पिता समेत पांच आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है और हिस्ट्रीशीटर के पिता को गिरप्तार कर लिया है. उधर, घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने बागपत शहर का बाजार बंद कर धरना शुरू कर दिया है. व्यापारी बदमाशों के एनकाउंटर की मांग कर रहे हैं.

पुलिस के अनुसार, हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी ने रंजिशन अपने साथियों के साथ मिलकर बड़ौत शहर में टेंट व्यवसायी सोहनलाल और उनके बेटे विकास को उन्हीं की दुकान पर गोलियों से भूनकर मौत के घाट उतार दिया था. घटना को अंजाम देकर भाग रही आरोपी वरुण लुहारी को भीड़ ने घेर लिया था. इस दौरान भीड़ में से ही वरुण लुहारी को तीन-चार गोलियां मारी गई थी. एक राहगीर रोहित को भी गोली लग गई थी.

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भीड़ में चली में गोली लगने से घायल हिस्ट्रीशीट की मौत

पुलिस ने बताया कि भीड़ में चली गोली लगने से घायल मुख्य आरोपी हिस्ट्रीशीटर वरुण लुहारी ने देर रात मेरठ मेडिकल में उपचार के दौरान दम तोड़ दिया. मृतक सोहनलाल के भाई की ओर से आरोपी वरुण लुहारी, उसके भाई तरुण, पिता बाबराम, सचिन उर्फ मोंटू और जयंत उर्फ गोलू के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया था.

पुलिस ने हिस्ट्रीशीटर के पिता को किया गिरफ्तार

बताया गया कि पुलिस ने बाबूराम को गिरफ्तार कर लिया है. पोस्टमार्टम के बाद सोहनलाल और विकास के शवों का अंतिम संस्कार कर दिया गया. घटना से आक्रोशित व्यापारियों ने बागपत शहर में धरना दिया और घटना में शामिल बदमाशों के एनकाउंटर की मांग की. पुलिस-प्रशासन पर सुरक्षा के लिए व्यापारियों को लाइसेंस न देने का आरोप लगाया.

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