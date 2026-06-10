मुजफ्फरनगर में पुलिस भर्ती परीक्षा में पकड़ा गया 'मुन्ना भाई', बायोमेट्रिक जांच में खुली पोल

उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा प्रदेश के सभी 75 जिलों में आयोजित की जा रही है, इस परीक्षा में न सिर्फ उत्तर प्रदेश बल्कि देश के अलग-अलग राज्यों से अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए पहुंच रहे है. इसी बीच पश्चिमी उत्तर प्रदेश के जनपद मुजफ्फरनगर में चल रही पुलिस कांस्टेबल भर्ती परीक्षा के दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी पकड़ा गया है.

पुलिस के अनुसार, यह मामला सिविल लाइन थाना क्षेत्र स्थित डीएवी डिग्री कॉलेज परीक्षा केंद्र का है, जहां बुलंदशहर निवासी गजेंद्र शर्मा दूसरे अभ्यर्थी की जगह परीक्षा देने पहुंचा था. जानकारी के मुताबिक आरोपी ने आधार कार्ड और शैक्षिक दस्तावेजों में नाम बदलकर परीक्षा के लिए आवेदन किया था.

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बॉयोमेट्रिक जांच में खुली आरोपी की पोल

हालांकि, परीक्षा शुरू होने से पहले बायोमेट्रिक सत्यापन के दौरान उसकी पहचान संदिग्ध पाई गई और पूरा मामला सामने आ गया. कॉलेज प्रशासन की शिकायत पर सिविल लाइन थाने में आरोपी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया. पुलिस ने उसे गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है.

आरोपी को भेजा गया जेल

मुजफ्फरनगर में यूपी पुलिस भर्ती परीक्षा के दौरान एक फर्जी अभ्यर्थी गिरफ्तार किया गया. आरोपी गजेंद्र शर्मा कथित तौर पर दस्तावेजों में नाम बदलकर परीक्षा देने पहुंचा था. बायोमेट्रिक जांच में उसकी पोल खुल गई. पुलिस ने मुकदमा दर्ज कर आरोपी को जेल भेज दिया है.

पुलिस कर रही मामले की जांच

एएसपी सिद्धार्थ मिश्रा ने बताया कि प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपी ने परीक्षा में शामिल होने की पात्रता हासिल करने के लिए दस्तावेजों में फर्जीवाड़ा किया था. मामले में आगे की जांच जारी है. उधर, गोरखपुर में एक अभ्यर्थी एग्जाम हॉल में मोबाइल के साथ पकड़ा गया है. युवक ने अपनी अंडरवियर में मोबाइल को छिपाकर रखा था.

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