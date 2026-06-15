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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडBaghpat News: अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था पति, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट

Baghpat News: अवैध संबंधों में बाधा बन रहा था पति, पत्नी ने प्रेमी संग मिलकर उतारा मौत के घाट

Baghpat News In Hindi: पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया, जहां से उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया जबकि आरोपी प्रेमी की तलाश में दबिशें दी जा रही है.

By : राजीव पंडित | Edited By: Jai Prakash | Updated at : 15 Jun 2026 12:04 AM (IST)
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उत्तर प्रदेश के बागपत में रिश्तों को शर्मसार कर देने वाली एक सनसनीखेज वारदात सामने आई है. अवैध संबंधों में बाधा बन रहे पति को रास्ते से हटाने के लिए पत्नी ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर हत्या की साजिश रच डाली. आरोप है कि पहले पति को खीर में नशीला पदार्थ मिलाकर बेहोश किया गया और फिर देर रात प्रेमी को घर बुलाकर उसका गला दबाकर मौत के घाट उतार दिया गया.

पुलिस ने आरोपी पत्नी को गिरफ्तार करने के बाद अदालत में पेश किया, जहां से उसे सलाखों के पीछे भेज दिया गया जबकि आरोपी प्रेमी की तलाश में दबिशें दी जा रही है. इस घटना से इलाके में चर्चाओं का बाजार गर्म है.

                                                                                                                                                                                                                                                                                      

क्या है पूरा मामला ?

जानकारी के मुताबिक, मामला बागपत कोतवाली क्षेत्र के निरोजपुर गुर्जर गांव का है, जहां किसान सचिन का शव घर में संदिग्ध हालत में मिला था. घटना के बाद पत्नी ने आसपास के लोगों को बताया गया कि सचिन की तबीयत अचानक बिगड़ गई थी. यह भी कहा गया कि उसने दिन में खेत में कीटनाशक का छिड़काव किया था, जिसके बाद उसकी हालत खराब हो गई थी. शुरुआत में मामला सामान्य मौत का लग रहा था, लेकिन परिवार के लोगों की नजर शव पर पड़े निशानों पर गई तो कहानी बदल गई.

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जांच के दौरान पुलिस को सचिन के गले पर दबाव के निशान मिले. इसके बाद पुलिस ने मामले को संदिग्ध मानते हुए गहराई से पड़ताल शुरू कर दी. आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाली गई तो देर रात एक युवक घर के अंदर जाता दिखाई दिया. इसी सुराग ने पूरी वारदात की परतें खोल दीं.

पत्नी पर पूछताछ में हुआ शक 

पुलिस पूछताछ में मृतक की पत्नी रचना पर शक गहराया. सीओ सुकन्या शर्मा के अनुसार रचना के बागपत निवासी सोनू नाम के युवक से प्रेम संबंध थे. पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच सचिन बाधा बन रहा था, जिसके चलते हत्या की योजना बनाई गई.

आरोप है कि रचना ने पहले सचिन को खीर में नशीला पदार्थ देकर बेहोश किया. इसके बाद रात में सोनू को घर बुलाया गया और दोनों ने मिलकर गला दबाकर उसकी हत्या कर दी. वारदात के बाद इसे सामान्य मौत दिखाने का प्रयास किया गया, लेकिन पुलिस की तकनीकी जांच और सीसीटीवी फुटेज के सामने पूरा मामला खुल गया.

मृतक के भाई ने जताई थी हत्या की आशंका 

सचिन के भाई ने भी हत्या की आशंका जताते हुए पुलिस को तहरीर दी थी, जिसके बाद जांच और तेज कर दी गई. पुलिस ने आरोपी पत्नी रचना को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है, जबकि फरार प्रेमी सोनू की तलाश में दबिश दी जा रही है.

बताया जा रहा है कि सचिन और रचना की शादी करीब 12 साल पहले हुई थी. दोनों के दो बच्चे हैं, जिनकी उम्र करीब 10 और 8 साल है. पिता की मौत और मां के जेल जाने के बाद दोनों मासूमों के सामने जीवन का बड़ा संकट खड़ा हो गया है. फिलहाल पुलिस फरार आरोपी की तलाश में जुटी है. अधिकारियों का कहना है कि जल्द ही उसे गिरफ्तार कर पूरे मामले में आगे की कार्रवाई की जाएगी.

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Published at : 15 Jun 2026 12:04 AM (IST)
Tags :
Baghpat News Murder News UP NEWS
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