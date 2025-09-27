उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जनपद में एक दिल दहला देने वाला मामला सामने आया है. यहां शुक्रवार दोपहर को लालगंज बाजार स्थिति फेमिली रेस्टोरेंट में युवक और युवती खाना आए थे. अचानक वहां युवती का पिता पहुंच गया, बेटी के साथ बैठे युवक को देखकर वो आग बबूला हो गया. इससे पहले कोई कुछ समझता उसने अपनी लाइसेंसी रिवाल्वर से फायरिंग कर दी, जिसमें दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए.

फायरिंग से रेस्टोरेंट में भगदड़ मच गयी, दोनों को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन हालत नाजुक होने की वजह से उन्हें वाराणसी रेफर कर दिया गया.पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है.

क्या है पूरा मामला?

जानकारी के मुताबिक देवगांव कोतवाली क्षेत्र के मसीरपुर गांव निवासी आदित्य सिंह और पकड़ी खुर्द गांव के नीरज कुमार सिंह की पुत्री शुक्रवार को घर से स्कूल जाने के बहाने निकले थे. दोपहर तकरीबन एक बजे दोनों लालगंज बाइपास स्थित न्यू वेलकम फेमिली रेस्टोरेंट पहुंचे और खाना ऑर्डर किया. तभी वहां युवती के पिता नीरज कुमार सिंह आ गया.

बेटी को गैर युवक के साथ बैठा देख वो भड़क गया. उसने तुरंत अपनी लाइसेंस्ड रिवॉल्वर निकाली और फायरिंग शुरू कर दी. पहली गोली युवती के चेहरे पर लगी, जबकि भागने का प्रयास कर रहे युवक को सड़क पर दौड़ाकर पीछा करते हुए दूसरी गोली मारी. फायरिंग से रेस्टोरेंट में अफरा-तफरी मच गई, और आसपास के लोग दहशत में इधर उधर भागने लगे. मौके पर मौजूदलोगों के मुताबिक युवती की मां भी मौके पर मौजूद थी.

दोनों की हालत नाजुक

गोली लगने से घायल युवक-युवती को तत्काल स्थानीय टिकरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए वाराणसी के हायर सेंटर के लिए रेफर कर दिया. दोनों की हालत नाजुक बनी हुई है.

पुलिस ने शुरू की कार्रवाई

पूरे घटनाक्रम में एसपी सिटी मधुवन कुमार सिंह ने बताया कि आज दोपहर एक लड़की और लड़का रेस्टोरेंट में खाना ऑर्डर कर रहे थे. लड़की की मां भी वहां मौजूद थी. इसी दौरान पिता पहुंचा और विवाद होने पर उसने लाइसेंस्ड असलहे से दोनों पर गोली चला दी. दोनों को टिकरगढ़ अस्पताल ले जाया गया, जहां से वाराणसी रेफर किया गया. मामले की छानबीन चल रही है, और आरोपी के खिलाफ वैधानिक कार्रवाई की जाएगी.