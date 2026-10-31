346 दिन बाद दिखी एक झलक, आजम खान ईडी की गिरफ्त में, आगे क्या होगा?

समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आज़म खान को प्रवर्तन निदेशालय ने जौहर विश्वविद्यालय मामले गिरफ्तार कर लिया है. साल 2025 में 19 नवंबर को जेल गए आजम करीब 346 दिन बाद रिहा तो हुए लेकिन समर्थक सिर्फ एक झलक ही देख सके. अब सवाल है कि आगे क्या होगा?

प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी अब आजम खान को अदालत में पेश करेंगे. इसके बाद अदालत जो फैसला देगा, उस आधार पर आजम की रिहाई से जुड़ी स्थिति साफ होगी. हालांकि संभावना इस बात की ज्यादा है कि ईडी, आजम खान की कस्टडी डिमांड करेगी. अगर ऐसा होता है तो इलाहाबाद हाईकोर्ट के फैसले के बाद रिहा हुए आजम को कुछ और दिनों तक जेल या हिरासत में रहना पड़ सकता है.

फिलहाल ED की टीम गिरफ्तारी से जुड़ी कागजी कार्रवाई पूरी कर रही है. इसके बाद कल सुबह करीब 10 बजे आजम खान को गाजियाबाद की PMLA कोर्ट में पेश किया जाएगा.

उधर, रिहाई और गिरफ्तारी के बीच आजम ने पत्रकारों के सवाल पर कहा- अब कहने के लिए बचा ही क्या है? मैं क्या कहूं? कानून तो जैसे खत्म ही हो गया है. क्या मुसलमान होने की यही सजा है? हमारी गलती बस इतनी थी कि एक मुसलमान ने यूनिवर्सिटी बनाई. यही हमारा गुनाह है. हमने बच्चों के लिए स्कूल बनवाए. क्या यह हमारा गुनाह है?

इलाहाबाद हाईकोर्ट ने दी थी जमानत

बता दें इलाहाबाद हाईकोर्ट ने फर्जी पासपोर्ट और दो पैन कार्ड रखने के मामले में समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम खान को बृहस्पतिवार को जमानत दी थी.

न्यायमूर्ति समित गोपाल ने रामपुर की अदालत के निर्णय के खिलाफ दायर पुनरीक्षण याचिका पर यह आदेश पारित करते हुए पूर्व कैबिनेट मंत्री आजम खान और उनके बेटे की सजा भी निलंबित कर दी, लेकिन दोषसिद्धि पर रोक लगाने से इनकार कर दिया.अदालत ने आजम खान और अब्दुल्ला आजम खान की ओर से पेश वरिष्ठ अधिवक्ता अभिषेक मनु सिंघवी और एनआई जाफरी एवं अधिवक्ता शाश्वत आनंद की दलीलें सुनने के बाद 15 अक्टूबर को अपना निर्णय सुरक्षित रख लिया था.