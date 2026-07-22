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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडमुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ा एक्शन! 145 हथियारों की जांच, अफजाल अंसारी समेत 3 पर FIR

मुख्तार अंसारी गैंग पर बड़ा एक्शन! 145 हथियारों की जांच, अफजाल अंसारी समेत 3 पर FIR

Ghazipur News In Hindi: डीआईजी वाराणसी के निर्देश पर टीमों ने UP के विभिन्न जिलों के अलावा दिल्ली, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश में जाकर DM कार्यालयों और लाइसेंसी हथियार दुकानों के अभिलेखों की जांच की.

Written By : अनिल कुमार |  Updated at : 22 Jul 2026 04:52 PM (IST)
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उत्तर प्रदेश की  गाजीपुर पुलिस ने बाहुबली मुख्तार अंसारी (दिवंगत) के गैंग आईएस-191 के सदस्यों और सहयोगियों को जारी किए गए शस्त्र लाइसेंसों की व्यापक जांच शुरू कर दी है. पुलिस के अनुसार अब तक 51 शस्त्र लाइसेंसों पर खरीदे-बेचे गए 145 हथियारों का भौतिक सत्यापन कराया जा रहा है।.

पुलिस उपमहानिरीक्षक, वाराणसी परिक्षेत्र के निर्देश पर गठित विशेष टीमों ने उत्तर प्रदेश के विभिन्न जिलों के अलावा दिल्ली, पंजाब और अरुणाचल प्रदेश में जाकर जिला मजिस्ट्रेट कार्यालयों और लाइसेंसी हथियार दुकानों के अभिलेखों की जांच की.

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अभिलेखागार से गायब हुईं पत्रावलियां 

जांच के दौरान कई शस्त्र लाइसेंस और क्रय-विक्रय से संबंधित मूल पत्रावलियां अभिलेखागार से गायब मिलीं. कुछ हथियारों की वर्तमान स्थिति का भी पता नहीं चल सका. पुलिस का आरोप है कि तत्कालीन शस्त्र लिपिकों के साथ कथित मिलीभगत कर मूल अभिलेख गायब कराए गए, जिससे हथियारों के उपयोग और सत्यापन में बाधा उत्पन्न हुई.

इसी क्रम में अफजाल अंसारी के नाम जारी लाइसेंस संख्या 1188 P-2 से संबंधित पत्रावली और क्रय-विक्रय अभिलेख गायब मिलने तथा उस लाइसेंस पर खरीदी गई राइफल संख्या 830405 की वर्तमान स्थिति स्पष्ट न होने पर थाना कोतवाली में मुकदमा दर्ज किया गया है.

दो पुलिस कर्मियों के खिलाफ FIR 

पुलिस ने मु0अ0सं0 535/2026 के तहत धारा 409, 120-बी आईपीसी तथा 21/25 एवं 30 आर्म्स एक्ट में अफजाल अंसारी, तत्कालीन प्रथम शस्त्र लिपिक असफाक अहमद और द्वितीय शस्त्र लिपिक गौरी शंकर राम के विरुद्ध केस दर्ज कर आगे की विधिक कार्रवाई शुरू कर दी है. पुलिस का कहना है कि शेष शस्त्र लाइसेंसों और हथियारों का सत्यापन अभी जारी है. जांच में जहां भी अनियमितता सामने आएगी, वहां संबंधित व्यक्तियों के विरुद्ध विधिक कार्रवाई की जाएगी.

मार्च 2024 में हो चुकी है मौत 

यहां बता दें कि मुख्तार अंसारी की 28 मार्च 2024 को बांदा जेल में दिल का दौरा पड़ने से मौत हो चुकी है. उनकी मौत पर परिजनों ने आरोप लगाया था कि जहर देकर उन्हें मारा गया है, लेकिन ऐसी कोई पुष्टि पोस्टमार्टम में नहीं हुई थी. मुक्तार अंसारी पर 65 से अधिक मुकदमे दर्ज थे, जीमने अकेले हत्या के 16 मामले थे. इसके अलावा गैंगस्टर, वसूली, अपहरण के मामले भी शामिल थे. मुख्तार अंसारी पांच बार विधायक रहे.

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Published at : 22 Jul 2026 04:49 PM (IST)
Tags :
UP NEWS Mukhtar Ansari Ghazipur News
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