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हिंदी न्यूज़स्पोर्ट्सक्रिकेटSRH vs LSG Highlights: औंधे मुंह गिरी ऑरेंज आर्मी, लखनऊ ने हैदराबाद को रौंदा; ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में दिलाई जीत

SRH vs LSG Highlights: औंधे मुंह गिरी ऑरेंज आर्मी, लखनऊ ने हैदराबाद को रौंदा; ऋषभ पंत ने अंतिम ओवर में दिलाई जीत

Sunrisers Hyderabad vs Lucknow Super Giants Highlights: लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को हराकर अपनी जीत का खाता खोल दिया है. लखनऊ ने हैदराबाद को 5 विकेट से हराया.

By : मोहम्मद वाहिद | Updated at : 05 Apr 2026 07:24 PM (IST)
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मोहम्मद शमी की घातक गेंदबाजी और ऋषभ पंत व एडेन मार्करम की शानदार बल्लेबाजी की बदौलत लखनऊ सुपर जायंट्स ने सनराइजर्स हैदराबाद को 5 विकेट से हरा दिया है. इसके साथ ही लखनऊ ने अपनी जीत का खाता खोला. सनराइजर्स हैदराबाद ने पहले खेलने के बाद 156 रन बनाए थे. जवाब में लखनऊ सुपर जायंट्स ने अंतिम ओवर में 5 विकेट खोकर लक्ष्य का पीछा किया. 

लखनऊ के लिए कप्तान ऋषभ पंत ने नाबाद 68 रनों की मैच विनिंग पारी खेली. ओपनर एडेन मार्करम ने 27 गेंद में 45 रन बनाए. उनके बल्ले से 6 चौके और दो छक्के निकले. इससे पहले गेंदबाजी में शमी ने कहर बरपाया था. शमी ने 18 डॉट गेंद फेंकी. उन्होंने 4 ओवर में सिर्फ 9 रन देकर 2 विकेट चटकाए. 

लास्ट ओवर में लखनऊ को बनाने थे 9 रन 

लखनऊ ने गेंदबाजी काफी टाइट की थी, और हैदराबाद जैसी मजबूत टीम को 156 रनों पर रोक लिया था. इसके बाद एडेन मार्करम ने तूफानी शुरुआत दिलाई. लास्ट 12 गेंद में लखनऊ को जीत के लिए सिर्फ 13 रन बनाने थे, लेकिन 19वें ओवर में हर्ष दुबे ने सिर्फ 4 रन दिए. अब लखनऊ को लास्ट ओवर में 9 रन बनाने थे. ऋषभ पंत ने पहली गेंद पर चौका लगाया. अब पांच गेंद में पांच रन बचे. फिर पंत ने चौका लगाया. इसके बाद दो गेंद डॉट हुईं और फिर पंत ने चौका लगाकर जीत दिलाई.

157 रनों के लक्ष्य का पीछा करने उतरी लखनऊ की शुरुआत अच्छी नहीं रही. मिचेल मार्श 12 गेंद में दो चौके लगाकर 14 रन पर आउट हो गए. 37 रनों पर लखनऊ का पहला विकेट गिरा. इसके बाद मार्करम और पंत ने 40 रनों की साझेदारी की. मार्करम अर्धशतक से चूक गए. वह 27 गेंद में 45 रन बनाकर आउट हुए. इसके बाद दूसरे छोर पर लगातार विकेट गिरते रहे, लेकिन ऋषभ पंत एक छोर पर डटे रहे. 

आयुष बदोनी 9 गेंद में 12, निकोलस पूरन चार गेंद में 01 और अब्दुल समद 12 गेंद में 16 रन बनाकर आउट हुए. ऋषभ पंत 50 गेंद में 68 रनों पर नाबाद रहे. उनके बल्ले से 8 चौके निकले. 

About the author मोहम्मद वाहिद

मोहम्मद वाहिद वर्तमान में abp न्यूज़ में बतौर सीनियर कॉपी एडिटर के पद पर अपनी सेवाएं दे रहे हैं. वाहिद abp न्यूज़ के डिजिटल विंग में स्पोर्ट्स इन्चार्ज हैं. वाहिद मई 2020 से abp न्यूज़ में काम कर रहे हैं. लखनऊ के रहने वाले वाहिद ने अपनी पत्रकारिता की शुरुआत इंडिया टीवी के साथ की थी. अपने 9 साल के करियर में वाहिद ने स्पोर्ट्स के अलावा राजनीति और क्राइम की बीट को भी कवर किया है. वाहिद ने पत्रकारिता में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन की डिग्री ली है.
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Published at : 05 Apr 2026 07:12 PM (IST)
Tags :
Rishabh Pant Mohammed Shami Heinrich Klaasen LSG IPL Nitish Kumar Reddy Sunrisers Hyderabad Vs Lucknow Super Giants IPL 2026
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