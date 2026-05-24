अयोध्या में आस्था पर चोरों ने बड़ा वार किया है. राम की पैड़ी स्थित प्राचीन राधा-कृष्ण मंदिर से अष्टधातु की बेशकीमती मूर्तियां चोरी हो गईं. सुबह पूजा की तैयारी के दौरान जब मंदिर से राधा-कृष्ण की मूर्तियां गायब मिलीं तो हड़कंप मच गया. सूचना मिलते ही पुलिस, फॉरेंसिक टीम और आला अधिकारी मौके पर पहुंचे और जांच शुरू कर दी गई. बताया जा रहा है कि चोरी हुई मूर्तियां करीब 50 से 55 साल पुरानी थीं और परिवार को बलरामपुर रियासत से भेंट स्वरूप मिली थीं.

जानकारी के मुताबिक, मामला अयोध्या के राम की पैड़ी स्थित राधा-कृष्ण मंदिर का है. मंदिर व्यवस्थापक दुर्गा प्रसाद ने बताया कि, उनके छोटे भाई रोज की तरह तड़के करीब साढ़े तीन बजे सरयू स्नान के लिए गए थे. स्नान के लिए जाते समय उन्होंने मंदिर का मुख्य द्वार खोला और घाट की ओर चले गए.

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मंदिर गायब मिलीं अष्टधातु की मूर्तियां

बताया गया कि करीब साढ़े चार बजे जब वह वापस लौटे और पूजा की तैयारी शुरू की, तब मंदिर से राधा-कृष्ण की दोनों अष्टधातु मूर्तियां गायब मिलीं. मूर्तियां गायब होने की खबर मिलते ही मंदिर परिसर में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई.

पुलिस ने खंगाले सीसीटीवी फुटेज

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची. फॉरेंसिक टीम, इंस्पेक्टर, सीओ और डिप्टी एसपी समेत कई अधिकारी जांच में जुट गए. पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है और मंदिर प्रबंधन से जुड़े लोगों से भी पूछताछ की जा रही है.

50-55 साल पुरानी थीं राधा-कृष्ण की मूर्तियां

मंदिर व्यवस्थापक का कहना है कि चोरी हुई मूर्तियां करीब 50 से 55 साल पुरानी थीं. उनका कहना है कि इन मूर्तियों की कीमत रुपयों में नहीं आंकी जा सकती, क्योंकि यह करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था से जुड़ी हुई थीं. जानकारी के मुताबिक ये मूर्तियां उनके परिवार को बलरामपुर रियासत की रानी की माता द्वारा भेंट में दी गई थीं. फिलहाल पुलिस मुखबिरों को सक्रिय कर मामले की जांच में जुटी हुई है.

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