उत्तर प्रदेश में इन दिनों अफसरों का इस्तीफा सुर्खियों में है. पहले बरेली में पीसीएस अलंकार अग्निहोत्री ने इस्तीफा दिया और बाद में अयोध्या में जीएसटी के डिप्टी कमिश्रर प्रशांत सिंह ने नौकरी छोड़ने का ऐलान कर दिया.

प्रशांत सिंह के ऐलान के बाद अब उन पर कई खुलासे हो रहे हैं. उनके भाई विश्वजीत सिंह ने जहां यह दावा किया कि उन्होंने फर्जी सर्टिफिकेट्स पर नौकरी हासिल की. वहीं अब यह जानकारी सामने आई है कि प्रशांत सिंह चुनाव लड़ने की तैयारी में थे. हालांकि जब टिकट नहीं मिला तो फिर नौकरी में बने रहे.

इस्तीफा देने वाले जीएसटी कमिश्नर प्रशांत सिंह ने साल 2022 में जीएसटी विभाग में असिस्टेंट कमिश्नर पद पर रहते हुए बीजेपी से मऊ जिले से टिकट की दावेदारी भी की थी. उस वक्त कुछ पोस्टर्स लगाकर वो माहौल बना रहे थे. हालांकि तब इस्तीफा दिए बिना ही टिकट चाह रहे थे. टिकट नहीं मिला तो नौकरी जारी रखी और प्रमोट होकर डिप्टी कमिश्नर बन गए और ट्रांसफर अयोध्या हो गया.

मऊ में भी सियासी दल से अच्छे रिश्ते

सूत्रों की मानें तो मऊ में भारतीय जनता पार्टी के सहयोगी दलों में से एक से भी प्रशांत के रिश्ते अच्छे हैं. न सिर्फ बीजेपी और उसके सहयोगी दलों बल्कि दावा किया जाता है कि वह समाजवादी पार्टी के संस्थापक, स्व. मुलायम सिंह यादव के करीबियों में से एक रहे अमर सिंह की पार्टी के जिलाध्यक्ष भी थे.

इन सबके बीच प्रशांत ने इन आरोपों और दावों पर अभी तक कोई बयान जारी नहीं किया है. दूसरी ओर अयोध्या के सरकारी सूत्रों का दावा है कि डिप्टी कमिश्नर प्रशांत सिंह के भाई की शिकायत पर फ़र्ज़ी विकलांगता सर्टिफिकेट मामले में प्रशासन ने जांच कराई और जांच में विश्वजीत सिंह के आरोप ग़लत पाए गए थे. विश्वजीत सिंह के अपने भाई प्रशांत सिंह पर भ्रष्टाचार का भी आरोप लगाते हुए शिकायत दर्ज कराई है. इस मामले में जांच चल रही है. सूत्र ये भी बता रहे हैं कि दोनों भाइयों के लंबे समय से पारिवारिक विवाद चल रहा है. कुछ दिन पहले प्रशांत सिंह ने अपने भाई विश्वजीत सिंह पर मारपीट का मुकदमा दर्ज कराया था.