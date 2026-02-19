औरैया में दर्दनाक हादसा, नहर में गिरी कार, एक ही परिवार के तीन लोगों की मौत

उत्तर प्रदेश के औरैया में बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के नजदीक हुए हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की दर्दनाक मौत हो गयी. अछल्द थाना क्षेत्र के गांव तुरुकपुर के पास निचली गंग नहर में कार अनियंत्रित होकर बीती रात किसी समय गिर गयी थी. जिसमें पति-पत्नी और बेटा बताए जा रहे हैं और सभी शादी समारोह से वापस लौट रहे थे.

इस घटना की जानकारी गुरूवार सुबह स्थानीय राहगीरों को तब मिली जब उन्होंने नहर में कार के टायर ऊपर की ओर उतराते हुए देखे. जिसके बाद तुरंत पुलिस को सूचना दी गयी. मौके पर पहुंची पुलिस और स्थानीय लोगों ने राहत और बचाव कार्य शुरू किया. कर में से तीन शव निकले. तीनों को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया है.

परिवार दिबियापुर से भरथना जा रहा था

सूचना पर मौके पर पहुंचे डीएम औरैया इंद्रमणि त्रिपाठी ने बताया कि अर्ली मॉर्निंग स्थानीय लोगों ने कार के टायर को नहर में उतराता देखकर 112 पुलिस को सूचना दी. इसके बाद पुलिस और अन्य लोगों की सहायता से रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया. कार से एक महिला समेत दो पुरुषों के शव निकाले गए, जो मृत अवस्था में थे. कार में मिले शादी के कार्ड से पता चला कि मृतक भरथना (इटावा) के निवासी थे और दिबियापुर से भरथना जा रहे थे. परिजनों को सूचना दे दी गई है.

एनडीआरएफ की टीम तलाश में जुटी

डीएम इंद्रमणि त्रिपाठी ने आगे कहा कि एनडीआरएफ की टीमों ने नहर में तलाशी अभियान शुरू कर दिया है ताकि कोई अन्य व्यक्ति या वाहन न हो. पुलिस ने कार की तलाशी ली और शिनाख्त की प्रक्रिया पूरी की. हादसा देर रात किसी समय हुआ. शुरूआती जांच में तेज रफ्तार या अनियंत्रित होने के कारण कार नहर में गिरना माना जा रहा है. कार डालडा कारोबारी राजीव गुप्ता, उनकी पत्नी और बेटे की बताई जा रही है.