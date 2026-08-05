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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंड'क्या हवा से आएगी कांवड़..', ओवैसी के बयान पर ASP अनुज चौधरी का जवाब

'क्या हवा से आएगी कांवड़..', ओवैसी के बयान पर ASP अनुज चौधरी का जवाब

ASP Anuj Chaudhary ने असदुद्दीन ओवैसी पर पलटवार करते हुए कहा कि जब ईद आती है तो हम नमाज भी कराते हैं और जब कांवड़ आती है तो कांवड़ भी कराते हैं. कांवड़ का वैकल्पिक मार्ग नहीं है.

Written By : आरती सुमन |  Updated at : 05 Aug 2026 11:17 PM (IST)
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यूपी में कांवड़ यात्रा को सड़क पर निकाले जाने को लेकर AIMIM नेता असदुद्दीन ओवैसी ने सवाल उठाए है, जिस पर फिरोजाबाद के एएसपी अनुज चौधरी ने जबरदस्त पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि नमाज के पर्याप्त जगह होती हैस मस्जिदों में नमाज पढ़ी जा सकती है लेकिन, कांवड़ यात्रा के लिए कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं होती. इसलिए हम शांतिपूर्ण कांवड़ के लिए सड़कों पर तैनात हैं. 
 
एएसपी अनुज चौधरी ने असदुद्दीन ओवैसी के बयान पर पलटवार करते हुए कहा कि जब ईद आती है तो हम नमाज भी कराते हैं और जब कांवड़ आती है तो कांवड़ भी कराते हैं. प्रशासन का काम है त्योहार को सकुशल संपन्न कराना. रही बात सड़क पर कांवड़ की तो उसके साथ-साथ वैकल्पिक मार्ग दिया गया है. दूसरी बात है कि कांवड़ करोड़ों की संख्या में लोग आते हैं.  
 

ओवैसी के बयान पर अनुज चौधरी का पलटवार

एएसपी ने कहा कि अगर इतनी बड़ी संख्या के लिए कोई वैकल्पिक मार्ग तो नहीं. चार करोड़ लोग ऊपर-ऊपर से तो नहीं आएंगे. यहीं रास्ता है. जहां तक नमाज़ की बात है, तो नमाज़ के लिए विकल्प है. जब मस्जिदे हैं. मस्जिदों में खाली जगह है. सभी मस्जिदों में नमाज़ हो जाती है, फिर भी मस्जिदें खाली रह जाती है. पर्याप्त मस्जिदे हैं और कांवड़ के लिए रास्ता और कोई नहीं है. 
 
कांवड़ लेकर कोई गोमुख से आता है, हरिद्वार से आते हैं तो उसका कोई विकल्प नहीं है. अगर कुछ होता तो सरकार और प्रशासन वो ज़रूर करता. सरकार और प्रशासन की सबकी मंशा यही हैं. सबका अपना नजरिया अलग होता है. वो अपने तरीके से देखते है. हमारा काम है सारे कार्यक्रमों को शांतिपूर्ण ढंग से संपन्न कराना. सभी की भावना के अनुसार उनके धर्म की मान्यताओं को पूरा कराएं. 
 
बता दें कि एआईएमआईएम नेता असदुद्दीन ओवैसी ने कांवड़ यात्रा को लेकर कहा था कि सड़कों पर नमाज नहीं पढ़ी जा सकती है लेकिन कांवड़ निकाली जा रही है. जिसके बाद उनके बयान को लेकर सियासत तेज हो गई है. 

 

About the author आरती सुमन

आरती सुमन, एबीपी लाइव में उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड सेक्शन के लिए बतौर कंसलटेंट राइटर कार्यरत हैं. उन्हें इलेक्ट्रॉनिक, यूट्यूब और डिजिटल मीडिया में 18 वर्षों से अधिक का व्यापक पत्रकारीय अनुभव है. राष्ट्रीय और दोनों राज्यों की राजनीति, सामाजिक-आर्थिक मुद्दों, क्राइम और यूटिलिटी खबरों की गहरी समझ है.
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Published at : 05 Aug 2026 11:17 PM (IST)
Tags :
Asaduddin Owaisi UP NEWS ASP Anuj Chaudhary Kanwar Yatra 2026
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