उत्तर प्रदेश में आजम खान को लेकर सियासी बयानबाजी तेज हो गई है. उत्तर प्रदेश राज्य महिला आयोग की उपाध्यक्ष अपर्णा यादव के बयान पर समाजवादी पार्टी के वरिष्ठ नेता एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री अरविंद कुमार सिंह गोप ने पलटवार करते हुए उन्हें नसीहत दी है. गोप ने कहा कि आजम खान देश के बड़े नेता हैं. उनकी बराबरी करना बहुत बड़ा काम है और उनके बारे में बयान देने से पहले व्यक्ति को अपना कद देखना चाहिए.

अरविंद सिंह गोप ने कहा कि आजम खान गरीबों, नौजवानों और किसानों की आवाज हैं. वह देश के बड़े नेताओं में शामिल हैं. उनकी बराबरी करना आसान नहीं है. आजम खान के नेतृत्व में काम करना हम लोगों के लिए गर्व की बात है. उन्होंने कहा कि किसी को भी आजम खान पर टिप्पणी करने से पहले सोचना चाहिए.

अपर्णा यादव ने आजम खान को बताया था असुर

दरअसल, अपर्णा यादव से आजम खान की रिहाई को लेकर सवाल किया गया था. इस पर उन्होंने बिना नाम लिए उनकी तुलना असुर से करते हुए कहा था कि वह ऐसे व्यक्ति के बारे में बात नहीं करना चाहतीं. उनके इसी बयान के बाद प्रदेश की सियासत में बयानबाजी शुरू हो गई है. अब अरविंद सिंह गोप ने आजम खान का बचाव करते हुए अपर्णा यादव के बयान पर सवाल खड़े किए हैं.

गठबंधन और सीटों के बंटवारे पर क्या बोले गोप?

समाजवादी पार्टी के 26 सीटों पर चुनाव लड़ने और कांग्रेस के साथ गठबंधन में सीटों के बंटवारे को लेकर पूछे गए सवाल पर अरविंद सिंह गोप ने कहा कि अभी बातचीत चल रही है. गठबंधन मिलकर चुनाव लड़ेगा. उन्होंने साफ किया कि विपक्षी दलों के बीच तालमेल के साथ चुनाव लड़ने की तैयारी है.

2027 में अखिलेश यादव के मुख्यमंत्री बनने का दावा

उत्तर प्रदेश की राजनीति और 2027 के विधानसभा चुनाव को लेकर गोप ने बीजेपी पर निशाना साधा. उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता बीजेपी सरकार को विदा करने का मन बना चुकी है. बीजेपी की विदाई तय है और 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनेगी. अखिलेश यादव मुख्यमंत्री बनेंगे.

गोप ने बीजेपी के महिलाओं को 40 हजार रुपये देने के वादे पर भी सवाल उठाए. उन्होंने कहा कि चुनाव से पहले कई राज्यों में ऐसे वादे किए जाते हैं, लेकिन बाद में उन्हें पूरा नहीं किया जाता. बीजेपी से अब जनता को कोई उम्मीद नहीं बची है. उन्होंने कहा कि अखिलेश यादव जो कहते हैं, उसे पूरा करते हैं. नौजवानों, विद्यार्थियों, महिलाओं और खिलाड़ियों के सम्मान के लिए सपा सरकार ने पहले भी काम किया है.

सपा नेता ने किया ये दावा

गोप ने दावा किया कि आगामी विधानसभा चुनाव में जनता समाजवादी पार्टी को मौका देगी. फिलहाल आजम खान पर अपर्णा यादव की टिप्पणी के बाद सियासी घमासान तेज हो गया है. अरविंद सिंह गोप के पलटवार ने इस मुद्दे को एक बार फिर प्रदेश की राजनीति के केंद्र में ला दिया है. अब देखना होगा कि इस बयान पर बीजेपी और अपर्णा यादव की ओर से क्या प्रतिक्रिया सामने आती है.

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