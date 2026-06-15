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हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडउत्तराखंड: पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर गिरफ्तार, वायरल ऑडियो विवाद से है जुड़ा मामला

उत्तराखंड: पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर गिरफ्तार, वायरल ऑडियो विवाद से है जुड़ा मामला

Ankita Bhandari Murder Case: पुलिस ने कहा कि सुरेश राठौर से पूछताछ की जा रही है. इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा और अदालत के निर्देशों के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई होगी.

By : आलोक सेमवाल, देहरादून | Updated at : 15 Jun 2026 11:25 AM (IST)
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अंकिता हत्याकांड में वायरल ऑडियो मामले में पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर की मुश्किलें बढ़ गई हैं. रविवार को डालनवाला पुलिस और एसओजी की संयुक्त टीम ने हरिद्वार जिले के बुग्गावाला क्षेत्र से पूर्व बीजेपी विधायक सुरेश राठौर को गिरफ्तार कर लिया. यह गिरफ्तारी उस मुकदमे में हुई है जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के संदर्भ में बीजेपी प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर लगाए गए आरोपों को लेकर दर्ज किया गया था.

अंकिता भंडारी हत्याकांड उत्तराखंड की सबसे चर्चित और संवेदनशील घटनाओं में से एक रहा है. इसी मामले की आंच में सुरेश राठौर का नाम भी सामने आया था जब उन्होंने बीजेपी के प्रदेश प्रभारी दुष्यंत गौतम पर गंभीर टिप्पणी की थी. इस टिप्पणी को लेकर दुष्यंत गौतम की शिकायत पर थाना डालनवाला में मुकदमा दर्ज हुआ थाय पुलिस तब से राठौर की गतिविधियों पर नजर बनाए हुए थी और रविवार को मौका मिलते ही उन्हें दबोच लिया गया.

हाईकोर्ट की राहत के बावजूद फंसे राठौर

दिलचस्प बात यह है कि गिरफ्तारी से कुछ ही दिन पहले हाईकोर्ट ने सुरेश राठौर को बड़ी राहत दी थी. उनके खिलाफ दर्ज चार मुकदमों में से दो को कोर्ट ने रद्द कर दिया था, जिसे उनके समर्थक उनकी जीत के तौर पर देख रहे थे. लेकिन, बाकी के दो मुकदमे कोर्ट ने बरकरार रखे और उन्हीं में जांच जारी रही. आखिरकार उन्हीं में से एक मामले में रविवार को गिरफ्तारी हो गई. यानी हाईकोर्ट की राहत आधी-अधूरी ही साबित हुई. 

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पूछताछ जारी, कोर्ट में होंगे पेश

डालनवाला थाना प्रभारी संतोष कुंवर ने बताया कि फिलहाल सुरेश राठौर से पूछताछ की जा रही है. इसके बाद उन्हें न्यायालय में पेश किया जाएगा और अदालत के निर्देशों के मुताबिक आगे की कानूनी कार्रवाई होगी. सूत्रों के मुताबिक दूसरे बचे हुए मुकदमे में भी राठौर को जल्द ही कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ सकता है.

सुरेश राठौर की यह गिरफ्तारी सिर्फ एक पूर्व विधायक की कानूनी परेशानी नहीं है यह बीजेपी के भीतर की उस खींचतान को भी उजागर करती है जो अंकिता भंडारी हत्याकांड के बाद से पार्टी में सुलग रही है. एक तरफ प्रदेश प्रभारी की शिकायत, दूसरी तरफ पूर्व विधायक की गिरफ्तारी यह तस्वीर पार्टी के लिए भी सुकून देने वाली नहीं है. 

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About the author आलोक सेमवाल, देहरादून

आलोक सेमवाल उत्तराखंड के देहरादून की खबरों पर नजर रखते हैं. एबीपी लाइव के लिए रिपोर्टिंग करते हैं. उन्होंने अपनी ग्रेजुएशन BA hons मास कम्यूनिकेशन HNB गढ़वाल विश्वविद्यालय से पूरी की हैं.
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Published at : 15 Jun 2026 11:24 AM (IST)
Tags :
Dehradun News Ankita Murder Case UTTARAKHAND NEWS Suresh Rathore Arrest
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