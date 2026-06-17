'जिन्होंने स्कूलों में भैंस चरते देखी, उन्हें विकास...', अनिल राजभर का अखिलेश यादव पर पलटवार
Anil Rajbhar On Akhilesh Yadav: अनिल राजभर ने कहा कि जिनके राज में स्कूलों की हालत खराब थी, जहां बच्चे टाट लेकर स्कूल जाते थे, पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती थी, वे आज शिक्षा व्यवस्था पर ज्ञान दे रहे हैं.
समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव द्वारा गोरखपुर में शिक्षा, स्वास्थ्य और कानून-व्यवस्था को लेकर बीजेपी सरकार पर सवाल उठाने के बाद प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री अनिल राजभर ने तीखा पलटवार किया है. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी और उसके अध्यक्ष आज भी 'सैफई मानसिकता' से बाहर नहीं निकल पाए हैं, इसलिए उन्हें उत्तर प्रदेश में हो रहे बदलाव और विकास दिखाई नहीं देते.
अखिलेश यादव पर कसा तंज
अनिल राजभर ने कहा, "जिनके शासनकाल में परिषदीय विद्यालयों की हालत खराब थी, जहां बच्चे टाट लेकर स्कूल जाते थे और पेड़ों के नीचे पढ़ाई होती थी, वे आज शिक्षा व्यवस्था पर ज्ञान दे रहे हैं." उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने स्कूलों में भैंसें चरती देखी हों, उन्हें आज के बदले हुए सरकारी स्कूल कैसे अच्छे लग सकते हैं.
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अनिल राजभर ने ये भी कहा, "योगी सरकार शिक्षा के क्षेत्र में लगातार काम कर रही है. वर्ष 2024-25 में ही साढ़े सात लाख से अधिक ऐसे बच्चों का स्कूलों में दाखिला कराया गया, जो मुख्यधारा की शिक्षा से बाहर हो गए थे. इसके अलावा हर साल विशेष अभियान चलाकर बच्चों को दोबारा स्कूलों से जोड़ा जा रहा है."
'सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर किए सुधार'
उन्होंने कहा कि कायाकल्प योजना के तहत प्रदेश के सरकारी स्कूलों में बड़े पैमाने पर सुधार किए गए हैं. आज स्कूलों में बेहतर भवन, शौचालय, पेयजल, फर्नीचर और अन्य सुविधाएं उपलब्ध हैं. यही वजह है कि गरीब परिवार भी अपने बच्चों को सरकारी स्कूलों में भेजकर गर्व महसूस कर रहे हैं.
स्वास्थ्य सेवाओं को लेकर अखिलेश यादव के बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश सरकार हर जिले में मेडिकल कॉलेज स्थापित करने की दिशा में तेजी से काम कर रही है. डॉक्टरों के साथ-साथ पैरामेडिकल और नर्सिंग स्टाफ की व्यवस्था भी मजबूत की जा रही है. उन्होंने कहा कि इस दिशा में केंद्र की मोदी सरकार का भी पूरा सहयोग मिल रहा है.
'उत्तम प्रदेश बन रहा यूपी'
अनिल राजभर ने कहा कि प्रदेश का बुद्धिजीवी वर्ग सब कुछ समझता है. उसे पता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में उत्तर प्रदेश विकास की नई ऊंचाइयों को छू रहा है और "उत्तम प्रदेश" बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है.
मोहर्रम के फैसले पर क्या बोले राजभर?
मोहर्रम के दौरान डीजे और हथियारों के प्रदर्शन पर योगी सरकार के फैसले का समर्थन करते हुए उन्होंने कहा कि मोहर्रम शोक का पर्व है. ऐसे अवसर पर डीजे बजाना और हथियारों का प्रदर्शन करना उचित नहीं है. उन्होंने कहा कि सरकार का फैसला स्वागत योग्य है और सभी लोगों को इसका पालन करना चाहिए.
अखिलेश ने क्या लगाए थे आरोप?
दरअसल, समाजवादी पार्टी अध्यक्ष अखिलेश यादव ने बुधवार को एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके गोरखपुर में बीजेपी सरकार के कार्यकाल में शिक्षा, स्वास्थ्य और अपराध से जुड़े मुद्दों पर एक पुस्तक जारी की थी. उन्होंने दावा किया था कि बीजेपी शासन में गोरखपुर में बड़ी संख्या में प्राथमिक विद्यालय बंद हुए हैं. साथ ही उन्होंने कहा था कि समाजवादी पार्टी इस बार गोरखपुर में संगठन को मजबूत कर बीजेपी को कड़ी चुनौती देने की तैयारी कर रही है.
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