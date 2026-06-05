गाजीपुर एनकाउंटर पर गरमाई सियासत, सपा के आरोपों का मंत्री ओपी राजभर ने दिया जवाब
Om Prakash Rajbhar On Ghazipur Encounter: गाजीपुर में एनकाउंटर पर सपा के आरोपों पर ओम प्रकाश राजभर ने विपक्षी दलों पर 'वोट बैंक की राजनीति' और 'चयनात्मक आक्रोश' (सिलेक्टिव आउटरेज) का आरोप लगाया.
उत्तर प्रदेश में पुलिस एनकाउंटर को लेकर छिड़ी सियासी बहस के बीच सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी (सुभासपा) के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कैबिनेट मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने समाजवादी पार्टी (सपा) पर तीखा हमला बोला है. गाजीपुर में हुए एनकाउंटर पर सपा के आरोपों का जवाब देते हुए राजभर ने विपक्षी दल पर 'वोट बैंक की राजनीति' और 'चयनात्मक आक्रोश' (सिलेक्टिव आउटरेज) का आरोप लगाया.
उन्होंने सिलसिलेवार तरीके से कई घटनाओं का जिक्र करते हुए पूछा कि समाजवादी पार्टी नेता तब चुप क्यों रहते हैं, जब उनके अपने समर्थक या समुदाय के लोग अपराधों में शामिल होते हैं. योगी के मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने अंबेडकरनगर दौरे के दौरान समाजवादी पार्टी पर हमला बोला है.
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सपा के आरोपों पर पलटवार
गाजीपुर एनकाउंटर को लेकर सपा द्वारा उठाए जा रहे सवालों पर राजभर ने कहा कि जब अपराधी कानून को अपने हाथ में लेता है, तो सरकार और पुलिस कानून के दायरे में रहकर ही उसे सबक सिखाती है. कौशांबी की घटना का जिक्र राजभर ने याद दिलाया कि कौशांबी में जब पाल समाज की एक बेटी के साथ दुष्कर्म और उसकी हत्या हुई, जिसमें सपा के कथित नेता शामिल थे, तब सपा ने एनकाउंटर या सख्त कार्रवाई की मांग क्यों नहीं की?
मऊ, बाराबंकी और देवरिया की घटनाएं का जिक्र
उन्होंने आरोप लगाया कि मऊ, बाराबंकी और देवरिया में राजभर समाज के लोगों और राजकुमार चौहान की हत्या के मामलों में भी समाजवादी पार्टी के लोग शामिल थे, लेकिन तब विपक्ष ने इस पर कोई आवाज नहीं उठाई. उन्होंने गाजियाबाद में सूर्या चौहान से जुड़े मामले का भी जिक्र किया और कहा कि चूंकि वहां सपा का 'वोटर' शामिल है, इसलिए वे इस मुद्दे पर पूरी तरह से खामोश हैं.
'वोट बैंक देखकर तय होती है सपा की सहानुभूति'
ओम प्रकाश राजभर ने साफ तौर पर कहा है कि, "जहां इनका वोटर शामिल होता है, जहां इनके अपने लोग शामिल होते हैं, वहां ये चुप रहते हैं. लेकिन जहां राजनीति चमकाने का मौका मिलता है, वहां ये सवाल उठाने लगते हैं." राजभर ने कहा कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में प्रदेश सरकार बिना किसी भेदभाव के अपराधियों के खिलाफ कार्रवाई कर रही है और प्रदेश में कानून का राज स्थापित किया जा रहा है.
'सपा ने की पंचायत चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने की कोशिश'
पंचायती चुनाव को लेकर भी उन्होंने समाजवादी पार्टी पर निशाना साधा है. ओपी राजभर ने कहा कि उनकी पार्टी लगातार पंचायत चुनाव कराए जाने की मांग कर रही थी, लेकिन समाजवादी पार्टी ने अपने लोगों के माध्यम से न्यायालय में याचिका दाखिल कर चुनाव प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया. उन्होंने कहा कि अब न्यायालय के आदेश के अनुरूप ही पंचायत चुनाव संपन्न कराए जाएंगे.
लोगों से पौधे लगाने की अपील
मंत्री ओमप्रकाश राजभर ने उक्त बातें अंबेडकरनगर में आयोजित "एक पेड़ माँ के नाम" अभियान के शुभारंभ कार्यक्रम के दौरान कही. इस अवसर पर उन्होंने लोगों से पर्यावरण संरक्षण के लिए अधिक से अधिक पौधे लगाने और उनकी देखभाल करने का आह्वान भी किया.
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