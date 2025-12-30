अल्मोड़ा में बड़ा सड़क हादसा, यात्रियों से भरी बस खाई में गिरी, करीब 7 लोगों की मौत

उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के सीलापानी भिकियासैंण के पास बड़ा हादसा हुआ है. यहां खाई में बस गिरने की सूचना मिली है, जिसमें करीब 7 लोगों की मौत की खबर आ रही है. आगे की जानकारी का इंतजार किया जा रहा है.

बताया जा रहा है कि भिकियासैंण क्षेत्र के सीलापानी में एक बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई है. प्रारंभिक जानकारी के अनुसार, इस हादसे में 7 लोगों की मौत की खबर है. बताया जा रहा है कि बस में लगभग 12 यात्री सवार थे. घटना की सूचना मिलते ही प्रशासन और राहत-बचाव दल मौके के लिए रवाना हो गए हैं.

मृतकों और घायलों की पहचान की जा रही है

घायलों को निकालने और उन्हें चिकित्सकीय सहायता उपलब्ध कराने का काम जारी है. फिलहाल, मृतकों और घायलों की आधिकारिक पुष्टि का इंतजार है.

इस खबर पर और जानकारी का इंतजार है.