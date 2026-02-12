यूपी में शिक्षक पात्रता परीक्षा (TET) की अनिवार्यता के विरोध प्रदर्शन शुरू हो गया है, अलीगढ़ के थाना सिविल लाइन इलाके में शिक्षक संघ के बैनर तले दर्जनों शिक्षकों ने एसएसपी कार्यालय के बाहर तस्वीर महल चौराहे पर जबरदस्त प्रदर्शन किया है. प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी का पुतला भी फूंका.



प्रदर्शन कर रहे लोगों ने मांग की है कि, टीईटी को पुराने शिक्षकों के लिए अनिवार्य नहीं किया जाए, अन्यथा की स्थिति में शिक्षक प्रदर्शन के लिए मजबूर होंगे. शिक्षकों का कहना है कि सरकार के द्वारा तरह-तरह के नियमों में बदलाव किए जा रहे हैं, उसमें पुराने शिक्षकों का कोई भी रोल नहीं होना चाहिए. उनका कहना है कि सरकार ने इस नियम को नहीं बदला तो लाखों शिक्षक धरना प्रदर्शन करने के लिए मजबूर होंगे.

शिक्षकों ने फूंका मंत्री जयंत चौधरी का पुतला

शिक्षक संघ के मांडलिक मंत्री देवेंद्र कटारा ने कहा, "शिक्षा संघ के बैनर तले प्रदर्शन किया गया है, पुलिस ने कुछ लोगों को रोक दिया. जिस तस्वीर महल चौराहे के बाहर ही केंद्रीय शिक्षा मंत्री जयंत चौधरी का पुतला दहन किया गया." उन्होंने यह भी कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो देशभर इस प्रदर्शन को तेज किया जाएगा.

शिक्षकों को परेशान कर रही है सरकार

प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी के खिलाफ नाराजगी की है. उनका कहना है कि सरकार में मौजूद मंत्री भी शिक्षकों के बारे में नहीं सोच रहे हैं, सरकार नए-नए बिल लाकर शिक्षकों को परेशान कर रही है. तो कभी किसी योजना के नाम पर शिक्षकों का हनन किया जा रहा है, कभी किसी योजना के नाम पर शिक्षकों पर दबाव बनाए जाते हैं.

सरकार का सिस्टम सरकारी लोगों को कर रहा परेशान

प्रदर्शनकारियों ने कहा कि शिक्षकों का काम सिर्फ छात्रों को शिक्षा देना है, ऐसे में सरकार की मानसिकता है, सरकार का सिस्टम ही सरकारी लोगों को परेशान कर रहा है. उन्होंने कहा कि, केंद्रीय मंत्री जयंत चौधरी ने जो सदन में बयान दिया है वह काफी निराशाजनक है. उनको शिक्षकों के बारे में थोड़ा ध्यान रखना चाहिए था. साथ ही यह भी कहा कि शिक्षकों की टेट की पात्रता को खत्म नहीं किया गया तो बड़ा प्रदर्शन किया जाएगा.