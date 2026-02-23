यूपी चुनाव 2027 से पहले 'राम' पार्टी का ऐलान, मथुरा से बजा बिगुल, किसकी बढ़ेगी मुश्किल?

यूपी के चर्चित अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने वृंदावन से अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है. वृंदावन से हुंकार भरते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी पार्टी के नाम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (R.A.M.) का ऐलान किया है. इस दौरान पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का पोस्टर भी जारी किया गया है. समर्थकों की मौजूदगी में की गई इस घोषणा को आगामी चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.

बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और UGC के नए नियम से जुड़े विवाद को लेकर अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था.

(ये खबर अपडेट की जा रही है)