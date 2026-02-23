यूपी चुनाव 2027 से पहले 'राम' पार्टी का ऐलान, मथुरा से बजा बिगुल, किसकी बढ़ेगी मुश्किल?

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यउत्तर प्रदेश और उत्तराखंडयूपी चुनाव 2027 से पहले 'राम' पार्टी का ऐलान, मथुरा से बजा बिगुल, किसकी बढ़ेगी मुश्किल?

UP News: अलंकार अग्निहोत्री ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और UGC के नए नियम से जुड़े विवाद को लेकर अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था.

By : अनिल सारस्वत | Edited By: अंकुल कौशिक | Updated at : 23 Feb 2026 05:04 PM (IST)
Preferred Sources

यूपी के चर्चित अधिकारी अलंकार अग्निहोत्री ने वृंदावन से अपनी नई राजनीतिक पार्टी की घोषणा कर दी है. वृंदावन से हुंकार भरते हुए अलंकार अग्निहोत्री ने अपनी पार्टी के नाम राष्ट्रीय अधिकार मोर्चा (R.A.M.) का ऐलान किया है. इस दौरान पार्टी के नाम और चुनाव चिन्ह का पोस्टर भी जारी किया गया है. समर्थकों की मौजूदगी में की गई इस घोषणा को आगामी चुनावी समीकरणों से जोड़कर देखा जा रहा है.

बता दें कि अलंकार अग्निहोत्री ने स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद और UGC के नए नियम से जुड़े विवाद को लेकर अपने सिटी मजिस्ट्रेट के पद से इस्तीफा दे दिया था.

(ये खबर अपडेट की जा रही है)

Published at : 23 Feb 2026 05:04 PM (IST)
UGC Mathura News UP NEWS Alankar Agnihotri
उत्तर प्रदेश और उत्तराखंड
Embed widget