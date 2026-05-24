UP: सपा ने घोषित किए बागपत और शामली के जिलाध्यक्षों के नाम, जानें किसे मिली जिम्मेदारी?

उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी ने संगठन को मजबूती देने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है. समाजवादी पार्टी की तरफ से उत्तर प्रदेश में जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की है, पार्टी की ओर से शामली और बागपत जिलों के जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की है. जिलाध्यक्षों की नियुक्ति के संबंध में पार्टी की तरफ से लेटर भी किया गया है.

जानकारी के अनुसार, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष व उत्तर प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद पार्टी की तरफ से बागपत और शामली जिले के लिए जिलाध्यक्षों के नामों की घोषणा की गई है. बताया गया कि समाजवादी पार्टी ने मनोज चौधरी को बागपत का जिलाध्यक्ष बनाया है. वहीं, चौ. सुरेंद्र सिंह ताना को शामली का जिलाध्यक्ष बनाया गया है.

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अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा

उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी प्रदेश अध्यक्ष श्याम लाल पाल की तरफ से बताया गया है कि समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव की स्वीकृति के बाद शामली और बागपत जिले के जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा की गई है. शामली और बागपत में जिलाध्यक्षों के नाम की घोषणा ने पार्टी को दोनों जिलों में मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम माना जा रहा है.

जल संकट पर अखिलेश का सरकार पर हमला

उधर, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने यूपी में जल संकट को लेकर प्रदेश सरकार पर हमला बोला है. अखिलेश यादव ने अपने एक्स पर लिखा, "महाकुंभ के नाम पर प्रयागराज में 50 हजार करोड़ से भी अधिक पैसा हड़पा गया लेकिन लोग आज भी बूँद-बूँद के लिए तरस रहे हैं."

उन्होंने कहा कि "भाजपा राज में ‘जल जीवन मिशन’ का अर्थ है : ‘जल’ की व्यवस्था में ही सारा ‘जीवन’ व्यर्थ होना. भ्रष्टाचार की पाइप लाइन लखनऊ से दिल्ली तक बिछ गई लेकिन पानी लोगों के घर तक नहीं पहुँचा. पानी की टंकिया यूँ ही नहीं गिर रही हैं और ‘स्वतंत्र’ लोग यूँ ही बंधक नहीं बनाए जा रहे हैं."

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