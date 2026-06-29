'भ्रष्टाचार के तार 5 कालिदास मार्ग से जुडे हैं...', राम मंदिर चढ़ावा चोरी पर बोले अखिलेश यादव

समाजवादी पार्टी प्रमुख अखिलेश यादव ने सोमवार (29 जून) को 'विजन इंडिया' कार्यक्रम में शिरकत करते हुए शिक्षा, रोजगार, कानून-व्यवस्था और मौजूदा सरकार पर कई बड़े बयान दिए. उन्होंने कहा कि कार्यक्रम में इस बात पर चर्चा हुई कि प्रदेश में शिक्षा और परीक्षा व्यवस्था किस तरह ध्वस्त हुई है. साथ ही क्वालिटी एजूकेशन, रोजगार के अवसर और युवाओं के लिए कौशल विकास कार्यक्रमों पर भी विस्तार से चर्चा की.

सपा मुखिया अखिलेश यादव ने कहा जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं वह हमारा वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते, सांसद चोरी क्यों नहीं कर सकते, इसलिए हमें बहुत सावधान रहना पड़ेगा' बीजेपी की नजर नेशन पर नहीं डोनेशन पर रहता है. भ्रष्टाचार के तार 5 कालिदास मार्ग से जुड़े हुए हैं, इस सरकार में कहीं न्याय नहीं मिल रहा है. पेपर लीक पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए.

पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर युवाओं के भविष्य को सुरक्षित किया जाएगा. नई शिक्षा नीति को खामियों से भरा बताते हुए उन्होंने कहा कि सपा सरकार बनने पर इसे बदलकर नई व्यवस्था लागू की जाएगी.

उन्होंने वादा किया कि यूपी की सांस्कृतिक पहचान को मजबूत किया जाएगा, कक्षा 1 से 12वीं तक शिक्षा पूरी तरह मुफ्त होगी और केजी से पीजी तक बालिकाओं को निशुल्क शिक्षा दी जाएगी. इसके साथ ही समान शिक्षा व्यवस्था, एक समान पाठ्यक्रम और किताबें लागू की जाएंगी तथा निजी क्षेत्र में भी आरक्षण लागू करने का प्रयास किया जाएगा.

सपा की सरकार बनने पर रोजगार और निवेश को दिया जाएगा बढ़ावा

अखिलेश यादव ने आरोप लगाया कि बीजेपी सरकार में लगातार पेपर लीक हो रहे हैं, जिससे शिक्षा की बुनियाद कमजोर हुई है. उन्होंने कहा कि बजट की कमी के कारण प्राथमिक विद्यालय बंद हो रहे हैं और सरकार केवल बजट साफ कर रही है, लेकिन जमीनी स्तर पर काम नहीं हो रहा. उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर रोजगार और निवेश को बढ़ावा दिया जाएगा.

कानून-व्यवस्था पर हमला बोलते हुए कहा कि प्रदेश की कानून व्यवस्था पूरी तरह ध्वस्त हो चुकी है, किसी को न्याय नहीं मिल रहा और अगर कानून व्यवस्था ठीक होती तो इतनी बड़ी घटनाएं नहीं होतीं. सरकार को हटाकर ही संविधान और लोकतंत्र को बचाया जा सकता है. राम मंदिर चंदा विवाद का जिक्र करते हुए अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी की नजर 'नेशन' पर नहीं बल्कि 'डोनेशन' पर है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी के शब्दकोश में धर्म और शर्म जैसी कोई चीज नहीं है तथा भविष्य में बीजेपी को न दान मिलेगा, न चंदा और न ही वोट.

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भारतीय जनता पार्टी का नाम 'बीजेपी' नहीं बल्कि 'भाचापा'

उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि भारतीय जनता पार्टी का नाम 'बीजेपी' नहीं बल्कि 'भाचापा' होना चाहिए. उन्होंने दावा किया कि प्रभु श्रीराम ने ही सच्ची चोरी का खुलासा कर दिया है और सनातनियों का भरोसा बीजेपी से उठ चुका है. बीजेपी भ्रष्टाचार के जरिए सरकार बनाती है और फिर सत्ता में आकर भ्रष्टाचार करती है, यदि चढ़ावे में कथित रूप से चोरी हुई है, तो सीसीटीवी बंद कर भगवान राम के चरणों में वह धन वापस रख दिया जाए, भगवान राम आज भी माफ कर देंगे, लेकिन बीजेपी इसके लिए भी तैयार नहीं है.

'वन नेशन-वन इलेक्शन करके बीजेपी चाहती है चुनवा ही ना हो'

वन नेशन-वन इलेक्शन के मुद्दे पर अखिलेश यादव ने कहा कि बीजेपी ऐसा रास्ता अपनाना चाहती है जिससे चुनाव ही न हों, लेकिन परिसीमन (डीलिमिटेशन) को लेकर जनता बीजेपी की मंशा समझ चुकी है. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी पहले नवंबर-दिसंबर में चुनाव कराने की बातें फैला रही थी, क्योंकि एजेंसियों से सरकार के खिलाफ नाराजगी की जानकारी मिल रही थी. सरकार के पास किसानों को खाद तक उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त व्यवस्था नहीं है. साथ ही उन्होंने दावा किया कि बीजेपी को हराने का तरीका जनता समझ चुकी है, लेकिन समाजवादी पार्टी अपनी रणनीति सार्वजनिक नहीं करेगी.

पत्रकारों को लेकर अखिलेश यादव ने कहा कि समाजवादी पार्टी की सरकार बनने पर पत्रकारों के लिए कैशलेस इलाज की व्यवस्था की जाएगी और उन्हें सम्मान और सुरक्षा दी जाएगी. उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी ने कई समाचार चैनलों की विश्वसनीयता खत्म कर दी है. मुख्यमंत्री और उपमुख्यमंत्री पर तंज कसते हुए अखिलेश ने कहा कि दोनों ने अपने खिलाफ दर्ज मुकदमे वापस ले लिए, जिससे सीख लेनी चाहिए.

'जो चढ़ावा चोरी कर सकते हैं, वह वोट चोरी क्यों नहीं कर सकते'

भारत की सनातनी जनता दुखी है और बीजेपी द्वारा कथित चंदा चोरी का पूरा घटनाक्रम सीसीटीवी में रिकॉर्ड है. उन्होंने यह भी घोषणा की कि सपा सरकार बनने पर प्रयागराज के शंकरगढ़ क्षेत्र के लखनपुर गांव में पेयजल की व्यवस्था हर हाल में कराई जाएगी, चाहे इसके लिए कितना भी खर्च क्यों न करना पड़े. डबल इंजन सरकार की भ्रष्टाचार की टंकी लगातार बड़ी होती जा रही है, इसलिए लखनऊ और दिल्ली के इंजन आपस में टकरा रहे हैं.

उन्होंने यह भी कहा कि जो लोग वन नेशन-वन इलेक्शन की बात करते हैं, वे पंचायत चुनाव तक समय पर नहीं करा पा रहे हैं और प्रदेश के 90 प्रतिशत पीड़ित, दुखी और अपमानित लोग अब बीजेपी का सामना करने के लिए आगे आ रहे हैं.

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