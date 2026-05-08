'उनकी बहन-बेटियों के साथ ऐसा...', महुआ मोइत्रा से फ्लाइट में अभद्र व्यवहार पर भड़के अखिलेश यादव

बंगाल चुनाव में तृणमूल कांग्रेस की करारी हार के बाद टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा के साथ एक फ्लाइट में अभद्र व्यवहार किया गया, जिस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है. सपा मुखिया ने इसके लिए भारतीय जनता पार्टी को ज़िम्मेदार ठहराया और आरोप लगाया कि अब फ्लाइट भी महिलाओं के लिए सुरक्षित नहीं है.

टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर एक वीडियो भी शेयर किया है जिसमें कुछ लोग टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी करते हुए सुनाई दे रहे हैं. अखिलेश यादव ने भी इस वीडियो को शेयर कर भाजपा को आड़े हाथों लिया और कहा कि अगर उनकी बहन बेटियों के साथ ऐसा व्यवहार हो तो उन्हें कैसा लगेगा?

सपा मुखिया ने भाजपा का ठहराया ज़िम्मेदार

अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा- 'भाजपा के राज में ट्रेन-बसें तो महिलाओं के लिए असुरक्षित थीं ही अब तो हवाई जहाज़ महिला सांसदों तक के लिए सुरक्षित नहीं हैं, आम नारी या युवती की बात क्या की जाए. दरअसल ये भाजपाइयों की महिला विरोधी सोच है जो किसी और बहाने बाहर निकल रही है.

भाजपाइयों को उनके ही घर की महिलाओं के द्वारा ये समझाना चाहिए कि अगर कोई, सरेआम उनकी बहन-बेटियों के साथ कहीं ऐसा व्यवहार करे तो उन्हें कैसा महसूस होगा. भाजपा की पुरुषवादी सोच नारी का अपमान करके ही संतुष्ट होती है. इस तुच्छ व्यवहार के लिए अगर निंदनीय शब्द भी प्रयोग किया जाये तो वो भी अपने को अपमानित महसूस करेगा.'

भाजपा के राज में ट्रेन-बसें तो महिलाओं के लिए असुरक्षित थीं ही अब तो हवाई जहाज़ महिला सांसदों तक के लिए सुरक्षित नहीं हैं, आम नारी या युवती की बात क्या की जाए। दरअसल ये भाजपाइयों की महिला विरोधी सोच है जो किसी और बहाने बाहर निकल रही है। भाजपाइयों को उनके ही घर की महिलाओं के… pic.twitter.com/wYFyo2oTU4 — Akhilesh Yadav (@yadavakhilesh) May 7, 2026

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महुआ मोइत्रा ने शेयर किया था वीडियो

बता दें कि टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा ने ये वीडियो शेयर किया था, जिसमें उन्होंने आपबीती बताई, उन्होंने कहा कि वो सरकारी काम से दिल्ली जा रही थी जहां उन्हें रक्षा मामलों की संसदीय स्थायी समिति की बैठक में शामिल होने था. वो इंडिया की फ्लाइट में थी, जिसमें 4-6 लोगों का ग्रुप फ्लाइट में चढ़ा और पिछले हिस्से में चला गया.

उन्होंने बताया कि जब फ्लाइट लैंड हुई तो दरवाजा खुलने से पहले उन्होंने टीएमसी के खिलाफ नारेबाजी शुरू कर दी और वीडियो भी बनाया. ये नागरिकों का गुस्सा नहीं बल्कि उत्पीड़न है और फ्लाइट के अंदर उनकी सुरक्षा का उल्लंघन है. उन्होंने माँग की इन लोगों को नो फ्लाई लिस्ट में डाला जाए.

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