वाराणसी में BJP विधायक की GRP के जवान से नोंक-झोक, अखिलेश यादव बोले- दबंगई का एक उदाहरण

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने संसदीय क्षेत्र वाराणसी के दो दिवसीय दौरे के बीच सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें बीजेपी विधायक सौरभ श्रीवास्तव की जीआरपी के जवान के साथ जबरदस्त नोंक-झोंक होते दिख रही है. इस घटना पर समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी सवाल उठाए और केस दर्ज करने की मांग की.

ये वीडियो बनारस रेलवे स्टेशन परिसर का बताया जा रहा है. जो अब सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है. वीडियो में वाराणसी कैंट के विधायक सौरभ श्रीवास्तव और रेलवे की जीआरपी पुलिस के बीच बहस होते देखी जा सकती है.

अखिलेश यादव ने किया बीजेपी पर हमला

इस घटना को लेकर अब सियासत भी तेज हो गई हैं. समाजवादी पार्टी के मुखिया अखिलेश यादव ने इसे लेकर बीजेपी पर हमला किया है. सपा अध्यक्ष ने इस घटना का वीडियो शेयर करते हुए बीजेपी नेता के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग की. अखिलेश यादव ने एक्स पर लिखा- 'ऐसे अराजक भाजपाई विधायक के ऊपर सरकारी काम में बाधा डालने का केस दर्ज होना चाहिए. ये तो प्रधान संसदीय क्षेत्र में भाजपाई दबंगई का एक उदाहरण है बाकी जगह की तो बात ही क्या करना, निंदनीय-दंडनीय!

जीआरपी के जवान से भिड़े बीजेपी विधायक

जानकारी के मुताबिक 7 नवंबर को शाम करीब 6:00 बजे प्रधानमंत्री मोदी का इसी रूट पर आगमन होना था, ऐसे में रूट पर आवाजाही बंद की गई थी. पीएम मोदी के आगमन से करीब 20 मिनट पहले कैंट विधायक सौरभ श्रीवास्तव अपने समर्थकों के साथ बनारस रेलवे स्टेशन पहुंचे और उन्होंने अंदर जाने की कोशिश की.

इसी दौरान स्टेशन परिसर में वाहन पार्किंग को लेकर उनकी जीआरपी से बहस हो गई. जिसके बाद विधायक सौरभ श्रीवास्तव जीआरपी पुलिस पर बेहद नाराज नजर आए. इस दौरान वहां मौजूद बीजेपी कार्यकर्ताओं और अन्य सुरक्षाकर्मियों ने बीच बचाव भी किया. तब कहीं जाकर मामला शांत हो पाया.

ये बेहद क्रूर फैसला..', आवारा कुत्तों पर SC के आदेश पर अपर्णा यादव के पति प्रतीक यादव ने जताई नाराजगी



