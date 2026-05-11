चारधाम यात्रा पर मौसम का खतरा! 12-13 मई के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी, श्रद्धालुओं को दी ये सलाह

उत्तराखंड में चल रही चारधाम यात्रा के बीच मौसम विभाग की चेतावनी ने प्रशासन और श्रद्धालुओं की चिंता बढ़ा दी है. 12 और 13 मई को राज्य के कई जिलों, विशेषकर पहाड़ी क्षेत्रों में भारी बारिश की संभावना जताई गई है. इसे देखते हुए मौसम विभाग ने ऑरेंज अलर्ट जारी किया है. प्रशासन ने भी इस चेतावनी को गंभीरता से लेते हुए यात्रियों और पर्यटकों को विशेष सतर्कता बरतने की अपील की है.

गढ़वाल मंडल के आयुक्त विनय शंकर पांडेय ने चारधाम यात्रा पर आने वाले श्रद्धालुओं को सलाह दी है कि वे अपनी यात्रा की योजना मौसम की स्थिति को ध्यान में रखकर बनाएं. उन्होंने कहा कि यात्रा शुरू करने से पहले मौसम का ताजा अपडेट जरूर लें और उसी के अनुसार अपना कार्यक्रम तय करें. खराब मौसम के दौरान अनावश्यक जोखिम लेने से बचना ही समझदारी होगी.

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अचानक हो सकता है मौसम खराब

प्रशासन के मुताबिक, 12 और 13 मई को मौसम अचानक खराब हो सकता है, जिससे पहाड़ी इलाकों में कई तरह की दिक्कतें सामने आ सकती हैं. बारिश के कारण सड़कों पर फिसलन बढ़ सकती है, वहीं भूस्खलन की घटनाएं भी हो सकती हैं. इसके अलावा, खराब मौसम के चलते यातायात भी प्रभावित हो सकता है, जिससे यात्रियों को लंबे समय तक रास्तों में फंसे रहना पड़ सकता है. ऐसी परिस्थितियों को देखते हुए प्रशासन ने यात्रियों को अतिरिक्त सावधानी बरतने और संभव हो तो इन तारीखों में यात्रा टालने की सलाह दी है.

सभी विभागों को किया गया अलर्ट

सरकार और प्रशासन ने चारधाम यात्रा को सुरक्षित और सुचारू बनाने के लिए व्यापक तैयारियां की हैं. सभी संबंधित विभागों को अलर्ट पर रखा गया है और उन्हें किसी भी आपात स्थिति से निपटने के लिए तैयार रहने के निर्देश दिए गए हैं. यात्रा मार्गों पर सुरक्षा व्यवस्था कड़ी की गई है और स्वास्थ्य सेवाओं के साथ-साथ आपदा प्रबंधन की टीमों को भी सक्रिय रखा गया है. प्रशासन का दावा है कि किसी भी स्थिति में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता रहेगी.

इसके साथ ही, प्रशासन ने श्रद्धालुओं से अपील की है कि वे यात्रा के दौरान जारी दिशा-निर्देशों का पालन करें और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर ही भरोसा करें. अफवाहों से बचना और समय-समय पर मौसम की जानकारी लेना बेहद जरूरी है. यात्रा के दौरान सतर्कता ही सबसे बड़ा बचाव है.

लाखों श्रद्धालु पहुंचते हैं

चारधाम यात्रा हर साल लाखों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र होती है, लेकिन उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में मौसम का मिजाज पल-पल बदलता रहता है. ऐसे में जरा सी लापरवाही भारी पड़ सकती है. प्रशासन ने भरोसा दिलाया है कि सभी व्यवस्थाएं दुरुस्त हैं, लेकिन यात्रियों का सहयोग और जागरूकता भी उतनी ही जरूरी है.

कुल मिलाकर, 12 और 13 मई को मौसम यात्रा के लिए चुनौतीपूर्ण साबित हो सकता है. इसलिए श्रद्धालुओं को सलाह दी गई है कि वे यात्रा से पहले मौसम की सही जानकारी लें, जरूरी सावधानियां बरतें और आवश्यकता पड़ने पर यात्रा कार्यक्रम में बदलाव करने से भी न हिचकें, ताकि उनकी यात्रा सुरक्षित और सुखद बनी रहे.

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