जोधपुर: चांदी की कीमतों ने बढ़ाई लोगों की मुश्किलें, आसमान छू रहे दाम, बाजारों में सन्नाटा

जोधपुर में चांदी की बढ़ती कीमतों ने अब आम आदमी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं. चांदी की सोने जैसी कीमतों की वजह से खरीद पर ब्रेक लग गया है. पायल और बिछिया तक सीमित रहने वाली चांदी की कीमतों ने ऐसा उछाल मारा है कि लोग सुनकर ही चौंक रहे हैं. चांदी के दाम 3 लाख 80 हजार रुपए किलो पहुंच गए हैं.

कभी पैरों में सजी रहने वाली चांदी आज सिर चढ़कर बोल रही है. बाजार में चांदी के दाम लगातार आसमान छू रहे हैं, जिससे शादी-ब्याह और पारंपरिक खरीदारी पर सीधा असर पड़ रहा है. जिस चांदी को सालों से गरीब आदमी का गहना कहा जाता रहा, वही चांदी अब आम आदमी की पहुंच से बाहर होती जा रही है.

पायल-बिछिया भी भारी पड़ने लगी

आमतौर पर महिलाओं के पैरों में पहने जाने वाली पायल और बिछिया को महिलाओं का सबसे सस्ता गहना माना जाता था, लेकिन मौजूदा हालात में इनका वजन अब जेब पर भारी पड़ने लगा है. सराफा बाजार में ग्राहक कीमत पूछकर ही पीछे हट जाते हैं.

गरीब का गहना अब अमीरों की पसंद

एक समय था जब सोना अमीरों और चांदी गरीबों की पहचान मानी जाती थी, लेकिन अब चांदी की बढ़ती कीमतों ने यह फर्क भी मिटा दिया है. दुकानदारों के अनुसार लोग अब चांदी के गहनों की जगह हल्के वजन या आर्टिफिशियल गहनों की ओर रुख कर रहे हैं.

चांदी के दाम में बढ़ोतरी से बाजारों में पसरा सन्नाटा

चांदी महंगी होने का असर सीधे बाजार पर दिख रहा है. जहां पहले पायल-बिछिया की खरीद आम बात थी, वहीं अब ग्राहक सोच-समझकर ही कदम बढ़ा रहे हैं. यह सवाल अब हर किसी के मन में है.

क्योंकि जो चांदी कभी हर घर में मिल जाती थी, वही अब खास मौके तक सीमित होती जा रही है. महंगाई की इस दौड़ में चांदी भी अब आम आदमी से दूर होती नजर आ रही है, और गरीब का गहना कहलाने वाली चांदी की चमक अब जेब पर भारी पड़ने लगी है.