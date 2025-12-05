राजस्थान: फेरीवाले की हत्या का खुलासा, आरोपी गिरफ्तार, घर में छुपा दिया था शव

रोहिड़ा थाना क्षेत्र के आदिवासी इलाके भूला के लीलूड़ी बड़ली क्षेत्र में फेरी लगाकर सामान बेचने वाले एक व्यक्ति की निर्मम हत्या का पुलिस ने खुलासा करते हुए एक आरोपी को गिरफ्तार किया है. हत्या की यह वारदात 29 नवंबर की रात को हुई थी, लेकिन आरोपी ने पूरे दिन शव को अपने घर में छुपाए रखा और रात के अंधेरे में उसे शहीद स्मारक के बाहर दीवार के सहारे फेंककर फरार हो गया. पुलिस ने तकनीकी व मुखबिर तंत्र के आधार पर आरोपी को दबोच लिया है.

रोहिड़ा थानाधिकारी गीता सिंह ने बताया कि 30 नवंबर की सुबह पुलिस को सूचना मिली कि लीलूड़ी बड़ली शहीद स्मारक के सामने एक व्यक्ति की लाश पड़ी है. सूचना के बाद पुलिस टीम मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पहचान के प्रयास किए गए. मृतक के पास रखे थैले की तलाशी लेने पर एक आधार कार्ड मिला, जिससे उसकी पहचान यूपी के हमीरपुर जिले के भुलसी गांव निवासी जयपाल (51) पुत्र डिबिया के रूप में हुई.

पुलिस ने शव को मोर्चरी में रखवा कर परिजनों को सूचना दी और हत्या का मामला दर्ज कर जांच शुरू की.

मुखबिर की सूचना से खुला राज

हत्या के बाद पुलिस ने अलग-अलग टीमें गठित कर आरोपी की तलाश शुरू की. इसी दौरान मुखबिर से सूचना मिली कि गांव का ही निवासी नोनाराम भील इस मामले में संदिग्ध है. पुलिस ने उसे ट्रेस कर पूछताछ की तो उसने हत्या करना स्वीकार कर लिया.

शराब के नशे में हुई मारपीट बनी मौत का कारण

पूछताछ में आरोपी ने बताया कि जयपाल रोज की तरह गांव में फेरी लगाकर सामान बेचने आया था. दोनों ने साथ बैठकर शराब पी. इसी दौरान किसी बात को लेकर कहासुनी हो गई और नोनाराम ने जयपाल के साथ मारपीट कर दी. मारपीट के दौरान जयपाल जमीन पर गिर पड़ा. इसके बाद आरोपी ने जयपाल के गले में बंधे दुपट्टे से उसका गला घोंट दिया, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई.

पूरे दिन घर में छिपाया शव

हत्या के बाद नोनाराम घबरा गया और पूरे दिन जयपाल के शव को अपने घर में छिपाकर रखा. रात करीब 10 बजे उसने शव को उठाकर अपने घर से बाहर निकाला और लीलूड़ी बड़ली शहीद स्मारक के बाहर दीवार के सहारे रखकर आ गया. मृतक का थैला भी पास में ही रख दिया, ताकि पहचान हो सके और उस पर शक न जाए.

दो साल से आदिवासी क्षेत्र में करता था फेरी का काम

मृतक जयपाल के छोटे भाई बाबू प्रजापत ने बताया कि जयपाल पिछले करीब दो वर्षों से भुला-रोहिड़ा के आदिवासी क्षेत्र में रहकर रोजी-रोटी कमा रहा था. वह गांव-गांव घूमकर महिलाओं के कान-नाक बिंदने, बिछुड़ी, पायल व छोटा कॉस्मेटिक सामान बेचने का काम करता था.

पुलिस आरोपी से कर रही गहन पूछताछ

पुलिस ने आरोपी नोनाराम भील को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है. हत्या में प्रयुक्त दुपट्टे, शराब की बोतल व अन्य साक्ष्य भी बरामद किए जा रहे हैं. पुलिस पूरे मामले की गहराई से जांच कर रही है.