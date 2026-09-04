राजस्थान में हो रहे नगर निकाय के चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी और मुख्य विपक्षी पार्टी कांग्रेस दोनों ही 'जेन Z' समेत दूसरे युवाओं को फोकस कर रही हैं. कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसने अस्सी फीसदी के करीब टिकट 50 साल तक के युवाओं को दिए हैं, जबकि बीजेपी ने कांग्रेस के 50 साल के युवाओं को लेकर सियासी निशाना साधते हुए अपनी पार्टी में 51 फ़ीसदी टिकट 40 साल तक के युवाओं को देने का दावा किया है.

बहरहाल युवाओं को आगे करने के दावों को लेकर बीजेपी और कांग्रेस में सियासी घमासान भी छिड़ा हुआ है. कांग्रेस पार्टी ने नगर निकाय चुनावों के लिए गैर सियासी बैकग्राउंड के 'जेन Z' की एक कमेटी भी गठित की है.

कांग्रेस का दावा- चुनावों में 80% युवाओं को टिकट

कांग्रेस पार्टी का दावा है कि उसने राजस्थान के नगर निकाय के चुनावों में अस्सी फीसदी टिकट युवाओं को दिए हैं. हालांकि, पार्टी 50 साल तक के अधेड़ उम्र के लोगों को भी युवा ही मानती है. राजस्थान विधानसभा में कांग्रेस पार्टी के मुख्य सचेतक और जयपुर की आदर्श नगर विधानसभा सीट से विधायक रफीक खान का कहना है कि उनके यहां नगर निकाय चुनावों के लिए जो उम्मीदवार उतारे गए हैं, उनकी औसत उम्र 37 साल है. उनका यह भी दावा है कि बड़ी संख्या में 'जेन Z' को भी मैदान में उतारा गया है. रफीक खान का कहना है कि मौजूदा समय में युवा ही परिवार से लेकर देश व समाज को दिशा दिखाने का काम कर रहे हैं. कांग्रेस पार्टी ने हमेशा युवाओं को आगे बढ़ाने का काम किया है.

कांग्रेस ने बनाई 'जेन Z' सोशल मीडिया विंग

इतना ही नहीं कांग्रेस पार्टी की सोशल मीडिया विंग ने नगर निकाय चुनावों के लिए गैर सियासी बैकग्राउंड से जुड़े 'जेन Z' की स्टेट लेवल की कमेटी भी बनाई है. इस ग्यारह सदस्यीय कमेटी में अलग-अलग फील्ड में काम कर रहे 'जेन Z' को रखा गया है. पार्टी के सोशल मीडिया विंग के प्रदेश प्रभारी सुमित भगासरा के मुताबिक इस कमेटी के लोग 'जेन Z' की अपेक्षाओं के बारे में पार्टी को जानकारी देंगे, जिसके आधार पर पार्टी आगे काम करेगी. इसके साथ ही कांग्रेस पार्टी इन 'जेन Z' के साथ मिलकर युवाओं के लिए वर्कशॉप और दूसरे कार्यक्रम आयोजित करेगी.

बीजेपी का कांग्रेस पर निशाना

दूसरी तरफ सत्ताधारी बीजेपी ने कांग्रेस पार्टी के 50 साल के युवाओं को लेकर सवाल खड़े करते हुए सियासी निशाना साधा है. राजस्थान बीजेपी के महामंत्री श्रवण सिंह बगड़ी का कहना है कि कांग्रेस पार्टी अपने नेता राहुल गांधी को युवा साबित करने के लिए किसी भी उम्र तक के लोगों को युवा ही मानेगी.

श्रवण सिंह ने कांग्रेस के दावे झूठा करार दिया. उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी न तो युवाओं की हमदर्द है और ना ही समाज के किसी दूसरे वर्ग की. युवाओं की असली हितैषी बीजेपी है. बीजेपी ने राजस्थान के नगर निकाय के चुनाव में 51 फीसदी टिकट चालीस साल तक के युवाओं को दिए हैं.

जिस तरह से दोनों दल आपस युवाओं को टिकट देने के दावे कर रहे हैं उसे देखते हुए कहा जा सकता है कि राजस्थान के नगर निकाय के चुनाव में युवा बड़ा मुद्दा बनकर उभरा है. सभी प्रमुख पार्टियां युवाओं को रिझाने में लगी हुई हैं और युवाओं को सामने रखकर सियासी रोटियां भी सेक रही हैं.

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