राजस्थान HC में वकीलों का विरोध जारी, नए CJI की सिफारिश पर बांटे लड्डू

राजस्थान हाईकोर्ट में कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश को लेकर सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश संदीप मेहता की ओर से लिखे गए पत्रों के बाद शुरू हुआ अधिवक्ताओं का विरोध प्रदर्शन लगातार जारी है. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन की ओर से 6 सितंबर तक न्यायिक कार्यों के बहिष्कार की घोषणा की गई है.

बुधवार को हड़ताल के दूसरे दिन भी अधिवक्ताओं ने न्यायिक कार्यों से दूरी बनाए रखी और विरोध प्रदर्शन किया. हालांकि, अधिवक्ताओं के न्यायिक बहिष्कार के बीच सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट के वरिष्ठ न्यायाधीश संजय के. अग्रवाल को राजस्थान हाईकोर्ट का मुख्य न्यायाधीश नियुक्त करने की सिफारिश किए जाने से अधिवक्ताओं में खुशी का माहौल है.

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एसोसिएशनों ने जारी रखा बहिष्कार

इसके बावजूद दोनों बार एसोसिएशनों ने पूर्व घोषित कार्यक्रम के अनुसार न्यायिक कार्यों का बहिष्कार जारी रखा. राजस्थान हाईकोर्ट एडवोकेट्स एसोसिएशन के अध्यक्ष रणजीत जोशी और राजस्थान हाईकोर्ट लॉयर्स एसोसिएशन के अध्यक्ष दिलीप सिंह उदावत के नेतृत्व में अधिवक्ताओं ने हाईकोर्ट की मुख्य पीठ परिसर में विरोध प्रदर्शन किया.

इस दौरान हाईकोर्ट भवन में करीब तीन घंटे तक सुंदरकांड पाठ का आयोजन किया गया. सुंदरकांड के बाद हनुमान चालीसा का पाठ किया गया. इसके बाद नए मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति की सिफारिश पर अधिवक्ताओं ने एक-दूसरे को लड्डू खिलाकर खुशी जताई. अधिवक्ताओं ने कहा कि लंबे समय से कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की कार्यप्रणाली को लेकर सवाल उठते रहे हैं.

विभिन्न स्तरों पर अपनी चिंताओं से अवगत कराने के बावजूद अपेक्षित समाधान नहीं होने के कारण अधिवक्ताओं को आंदोलन का रास्ता अपनाना पड़ा. अब सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की ओर से राजस्थान हाईकोर्ट के लिए नए मुख्य न्यायाधीश की सिफारिश को अधिवक्ता अपने आंदोलन की महत्वपूर्ण सफलता के रूप में देख रहे हैं.

सुंदरकांड पाठ के आयोजन पर क्या बोले वकील?

सुंदरकांड पाठ के आयोजन को लेकर अधिवक्ताओं ने कहा कि हाईकोर्ट न्याय का मंदिर है और इसकी गरिमा एवं सुरक्षा सभी के लिए महत्वपूर्ण है. उन्होंने कहा कि पूर्व में भी हाईकोर्ट भवन को लेकर विभिन्न प्रकार की चिंताएं सामने आती रही हैं. ऐसे में सकारात्मक ऊर्जा और शांति के लिए सुंदरकांड पाठ कराया गया.

अधिवक्ताओं ने प्रार्थना की कि हाईकोर्ट भवन सुरक्षित रहे और लंबे समय तक आमजन को न्याय दिलाने का केंद्र बना रहे. अधिवक्ताओं ने कहा कि बार और बेंच के बीच बेहतर समन्वय से ही न्याय व्यवस्था मजबूत हो सकती है. उनका उद्देश्य ऐसा वातावरण तैयार करना है, जिसमें अधिवक्ता और न्यायाधीश मिलकर आमजन को त्वरित और निष्पक्ष न्याय उपलब्ध कराने की दिशा में कार्य करें.

अधिवक्ता सत्य आनंद पुरोहित ने कहा कि लंबे समय से चले आ रहे गतिरोध को सुप्रीम कोर्ट कॉलेजियम की सिफारिश से समाप्त होने की दिशा मिली है. उन्होंने कहा कि यदि भविष्य में भी न्यायपालिका की गरिमा और स्वतंत्रता से जुड़े किसी मुद्दे पर आंदोलन की आवश्यकता पड़ी तो अधिवक्ता इसके लिए तैयार रहेंगे.

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