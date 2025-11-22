जयपुर: अमायरा सुसाइड केस को लेकर धरने पर बैठे परिजन-आम नागरिक, मांगा इंसाफ

जयपुर के चर्चित नीरजा मोदी स्कूल की 9 साल की अमायर ने चौथी मंजिल से कूद कर जान दे दी थी. जान देने वाली चौथी क्लास की छात्रा की मौत के मामले में इंसाफ की मांग को लेकर परिवार वालों और शहर के आम नागरिकों ने धरना दिया. धरने के जरिए स्कूल के खिलाफ कार्रवाई और सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की.

यह धरना शहर के शहीद स्मारक पर हुआ. धरने के बाद कैंडल मार्च भी निकाला गया. अमायरा के माता-पिता व धरने में शामिल अन्य लोगों ने स्कूल के खिलाफ कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग दोहराई. साफ तौर पर कहा गया कि इस मामले में सीबीआई की जांच बेहद जरूरी है.

परिजनों ने की सीबीआई जांच की मांग

अगर राज्य सरकार ने सीबीआई जांच की मांग नहीं मानी तो वह लोग हाईकोर्ट में अर्जी दाखिल करेंगे. अमायरा के परिवार ने फिर कहा कि उनकी बेटी की मौत के लिए स्कूल ही जिम्मेदार है. स्कूल की लापरवाही की वजह से ही उनकी बेटी ने अपनी जान दी है.

शहीद स्मारक पर हुए इस धरने में बड़ी संख्या में आम नागरिक भी शामिल हुए. कई सामाजिक संगठनों के सदस्य भी इस धरने और कैंडल मार्च में शामिल हुए. मामले की पारदर्शी तरीके से जांच कराए जाने और 9 साल की बच्ची की मौत के जिम्मेदार लोगों के खिलाफ सख्त कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

लोगों ने लगाई कार्रवाई की गुहार

राजस्थान अभिभावक संघ के प्रवक्ता अभिषेक जैन बिट्टू, जमाअत ए इस्लामी हिंद की पब्लिक रिलेशन सेक्रेटरी सबीहा परवीन और सोशल एक्टिविस्ट रिंकू शर्मा ने भी इस मामले में कड़ी कार्रवाई किए जाने की मांग की है.

इन लोगों ने कहा है कि अगर इस मामले में कार्रवाई नहीं की गई तो कल को तमाम दूसरे बच्चों को अमायरा बनना पड़ेगा. मजबूरी में उन्हें भी जान देनी पड़ेगी. वह मोटी फीस देकर अपने बच्चों का भविष्य बनाने के लिए भेजते हैं, लेकिन अगर बच्चा वहां से लाश बनकर निकलेगा तो इसकी जिम्मेदारी किसी को लेनी ही होगी.

गौरतलब है कि अमायरा की मौत को लेकर CBSE बोर्ड ने 2 दिन पहले ही नीरजा मोदी स्कूल को नोटिस जारी किया है. इस मौके पर अमायरा की मां शिवानी और पिता विजय सिंह मीणा ने कहा कि इंसाफ मिलने तक उनका आंदोलन जारी रहेगा.