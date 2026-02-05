जोधपुर: दिनदहाड़े बुजुर्ग से हजारों की लूट, CCTV में कैद वारदात, घटना का वीडियो वायरल

राजस्थान के जोधपुर में अपराधियों के हौसले एक बार फिर बेखौफ नजर आए. पुलिस कमिश्नरेट के ईस्ट भीतरी शहर स्थित बॉम्बे लॉज के बाहर दिनदहाड़े एक बुजुर्ग से लूट की सनसनीखेज वारदात सामने आई है. इस वारदात का लाइव वीडियो भी सामने आया है जिसे देखकर हर कोई हैरान है क्योंकि अपणायत के शहर में इस तरह की लूट पहली बार देखी गई है.

अगर आप भी जोधपुर की सड़कों से गुजर रहे हैं तो थोड़ा सावधानी बरतें, कभी भी आपके साथ भी कोई वारदात हो सकती है.

पहले टक्कर, फिर लूट

जानकारी के अनुसार मोटरसाइकिल सवार तीन बदमाशों ने पहले बुजुर्ग को जानबूझकर टक्कर मारी. इसके बाद उसे बातों में उलझाकर जेब में रखे 9 हजार रुपये लूटकर फरार हो गए. पीड़ित बुजुर्ग की पहचान इमुलाल के रूप में हुई है, जो एक होटल पर वेटर का काम करता है. बताया जा रहा है कि इमुलाल अपनी मेहनत की कमाई लेकर जा रहा था, तभी मोटरसाइकिल पर सवार होकर आए 3 बदमाशों ने वारदात को अंजाम दिया.

उदय मंदिर पुलिस थानाधिकारी सीताराम खोज ने बताया कि घटना की सूचना मिलने के बाद पुलिस मौके पर पहुंची और आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों के फुटेज खंगालने में जुटी है.

बदमाशों की पहचान, जल्द होंगे गिरफ्तार

पुलिस ने मामला दर्ज कर बदमाशों की तलाश शुरू कर दी है. बदमाशों की पहचान कर ली गई है, जल्द ही उन्हें दस्तीयाब किया जाएगा. दिनदहाड़े हुई इस लूट की घटना ने एक बार फिर शहर की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं.