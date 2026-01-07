जोधपुर: ठंड से बचने के लिए चोरों ने उड़ा ली जैकेट, CCTV में कैद हुई 'मजबूरी' वाली वारदात

हिंदीEnglishमराठीਪੰਜਾਬੀবাংলাગુજરાતીநாடுదేశం
हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजोधपुर: ठंड से बचने के लिए चोरों ने उड़ा ली जैकेट, CCTV में कैद हुई 'मजबूरी' वाली वारदात

Jodhpur News: जोधपुर में कड़ाके की ठंड में चोरों ने एक होटल के बाहर से जैकेट चुरा ली. सीसीटीवी में कैद हुई घटना में चोरों को जैकेट पहनकर भागते देखा गया. पुलिस फुटेज के आधार पर चोरों की तलाश कर रही है.

By : करनपुरी, जोधपुर | Edited By: ज़हीन तकवी | Updated at : 07 Jan 2026 04:42 PM (IST)
Preferred Sources

सूर्यनगरी जोधपुर में इन दिनों हाड़ कंपाने वाली ठंड का कहर जारी है. पारा गिरने के साथ ही जहाँ जनजीवन प्रभावित हुआ है, वहीं अपराध के भी अजीबोगरीब मामले सामने आ रहे हैं. शहर में एक ऐसी चोरी हुई है जिसकी चर्चा हर तरफ है, यहां चोरों ने कीमती सामान नहीं, बल्कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए 'जैकेट' को अपना निशाना बनाया.

यह अनोखी घटना शहर के एक व्यस्त होटल के बाहर की है. दो युवक अपनी मोटरसाइकिल बाहर खड़ी कर खाना खाने के लिए होटल के अंदर गए थे. उन्होंने अपनी जैकेट एक बैग में रखकर उसे मोटरसाइकिल पर ही टांग दिया था. इसी दौरान दो शातिर बदमाशों की नजर उस पर पड़ी और उन्होंने इस "मौके" को हाथ से जाने नहीं दिया.

चोरी के तुरंत बाद पहनी जैकेट, फिर हुए नौ-दो ग्यारह

पूरी वारदात होटल के बाहर लगे CCTV कैमरे में कैद हो गई है. फुटेज में साफ देखा जा सकता है कि दो युवक मोटरसाइकिल के पास पहुँचते हैं और बैग से जैकेट निकालते हैं. हैरान करने वाली बात यह रही कि बदमाशों ने जैकेट चुराने के बाद उसे छिपाया नहीं, बल्कि कड़ाके की ठंड से बचने के लिए तुरंत पहन लिया. इसके बाद वे बड़े आराम से मौके से फरार हो गए.

CCTV फुटेज से खुलेगा राज

युवक जब खाना खाकर बाहर निकले तो उन्हें अपनी जैकेट गायब मिली. आसपास तलाश करने पर जब कुछ पता नहीं चला, तो होटल का CCTV फुटेज खंगाला गया. वीडियो देखते ही चोरी का अनोखा तरीका सामने आ गया. पीड़ित युवकों ने तुरंत नजदीकी थाने में इसकी शिकायत दर्ज कराई है.

पुलिस की अपील: सामान लावारिस न छोड़ें

जोधपुर पुलिस अब CCTV फुटेज के आधार पर हुलिए का मिलान कर चोरों की तलाश कर रही है. पुलिस का मानना है कि शहर में बढ़ती ठिठुरन के चलते ही बदमाशों ने इस तरह की वारदात को अंजाम दिया है. पुलिस ने आम नागरिकों से अपील की है कि वे अपनी मोटरसाइकिल या वाहनों पर कपड़े, हेलमेट या अन्य कीमती सामान लावारिस छोड़कर न जाएं.

सोशल मीडिया पर वायरल हुई 'मजबूर' चोरी

जैकेट चोरी का यह वीडियो अब सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है. नेटिजन्स इसे "ठंड के मारे चोरों की कारस्तानी" बता रहे हैं. लोग मजाकिया अंदाज में कह रहे हैं कि जोधपुर की ठंड ने चोरों को भी अपना स्टाइल बदलने पर मजबूर कर दिया है.

About the author करनपुरी, जोधपुर

करनपुरी गोस्वामी ABP NEWS की डिजिटल टीम के साथ बतौर रिपोर्टर जुड़े हुई हैं. पत्रकारिता के क्षेत्र में उन्हें 12 साल का अनुभव है और पिछले 10 सालों से वे एबीपी के साथ जुड़े हुए हैं. राजस्थान के जोधपुर संभाग से जुड़ी हर खबर पर इनकी नजर रहती है. इससे पहले करनपुरी इंडिया टीवी के साथ भी काम कर चुके हैं.
Published at : 07 Jan 2026 04:42 PM (IST)
Jodhpur News RAJASTHAN NEWS
