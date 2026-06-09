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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 5 लोगों की जलकर मौत, कई गंभीर रूप से झुलसे 

जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग, 5 लोगों की जलकर मौत, कई गंभीर रूप से झुलसे 

Jaipur Factory Fire: जयपुर की पटाखा फैक्ट्री में लगी आग में पांच लोग झुलकर मर गए. वहीं, कई लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं. फिलहाल मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है.

By : मोहम्मद मोईन | Edited By: निमिषा श्रीवास्तव | Updated at : 09 Jun 2026 01:42 PM (IST)
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राजस्थान की राजधानी जयपुर के जगतपुरा इलाके में एक पटाखा फैक्ट्री में भीषण आग लग गई. इस आग में जलकर पांच लोगों की मौत होने की बात सामने आई है. वहीं, कई लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं. मौके पर रेस्क्यू ऑपरेशन चल रहा है और घायलों को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया है. 

हादसा खो नागोरियन इलाके का है. आग के कारणों का अब तक पता नहीं चल सका है. हालांकि, शॉर्ट सर्किट से आग लगने की आशंका जताई जा रही है. फिलहाल, मौके पर फायर ब्रिगेड के साथ ही पुलिस और प्रशासन की टीमें मौजूद हैं. 

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अवैध रूप से चल रही थी फैक्ट्री

अभी तक की जानकारी में सामने आया है कि जिस पटाखा फैक्ट्री में हादसा हुआ, उसे अवैध रूप से संचालित किया जा रहा था. ताजा अपडेट यह है कि पटाखा फैक्ट्री में लगी आग को पूरी तरह बुझाया लिया गया है. राहत और बचाव का काम भी खत्म हो गया है. फैक्ट्री में कुल आठ लोग मौजूद थे, जिनमें से पांच लोगों की झुलसकर मौत हो गई है और बाकी तीन गंभीर रूप से झुलस गए हैं जिनका अस्पताल में इलाज चल रहा है. यह कारखाना काफी छोटा सा था और करीब 70 गज के प्लॉट में अवैध तरीके से संचालित हो रहा था. 

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 09 Jun 2026 01:37 PM (IST)
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