मानव तस्करी, जबरन बनाया लुटेरी दुल्हन और फिर 3 राज्यों में रेप, नाबालिग ने सुनाई खौफनाक कहानी

राजस्थान के भरतपुर जिले की बाल कल्याण समिति में पुलिस द्वारा दाखिल कराई गई नाबालिग से पूछताछ में मानव तस्करी, जिस्मफरोशी और लुटेरी दुल्हन जैसी वारदातों को अंजाम देने वाली गैंग का पता लगा है. गैंग के तार राजस्थान और उत्तर प्रदेश से जुड़े बताये जा रहे हैं. नाबालिग ने बाल कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा पूछताछ करने पर बताया कि उसके साथ कई लोगों ने रेप किया. इससे पहले उसे एक महिला ने दूसरी महिला के हवाले कर दिया था.

बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजाराम भुतौली ने बताया कि 3 फरवरी (बुधवार) को उत्तर प्रदेश के एक जिले में एक नाबालिग लड़की के साथ उसका पिता मारपीट करता था. लड़की की मां की मृत्यु हो चुकी है. अपने पिता की मारपीट से तंग आकर नाबालिग घर छोड़ कर चली गई. 5 फरवरी (शुक्रवार) को उसके पिता ने उत्तर प्रदेश के एक थाने में उसकी गुमशुदगी की FIR दर्ज करवाई थी.

पहले दिल्ली फिर जम्मू कैसे गई नाबालिग लड़की?

नाबालिग 4 फरवरी को दिल्ली पहुंच गई. दिल्ली में नाबालिग को एक व्यक्ति मिला तो नाबालिग ने उसको कहीं जॉब दिलाने को कहा. जब व्यक्ति ने नाबालिग से उसके बारे में पूछा तो, उसने बताया कि वह घर से भागकर दिल्ली आई है क्योंकि उसका पिता शराब पीकर उसके साथ मारपीट करता है. उसकी मां भी नहीं हैं. इसलिए उसे नौकरी की जरूरत है.

उस व्यक्ति ने 1 दिन नाबालिग को अपने घर पर रखा और दूसरे दिन उसे अपनी पहचान वालों के यहां जम्मू भेज दिया. जम्मू में नाबालिग ने व्यक्ति की पहचान वाले के घर में साफ सफाई का काम किया. करीब 3 दिन काम करने बाद उसके मालिक ने बच्ची से उसके बारे में पूछताछ की तो उसने बताया कि वह अपने घर से भाग कर आई है. उस मकान मालिक ने पुलिस बुलाकर नाबालिग को पुलिस के हवाले कर दिया.

रात में जिस्मफरोशी का काम करवाता था होटल का मालिक

जम्मू पुलिस ने नाबालिग को बाल कल्याण समिति को सौंप दिया. नाबालिग जम्मू बाल कल्याण समिति से एक लड़की के साथ भाग आई. बाल कल्याण समिति से भागी दोनों लड़कियां जम्मू में ही एक होटल में पहुंचीं. होटल में नाबालिग को बर्तन मांजने का काम दिया गया और रात में होटल मालिक उससे जिस्मफरोशी का काम करवाता था. होटल मालिक द्वारा दोनों को 10-10 हजार रुपये दिए गए थे. 3 दिन काम करने के बाद नाबालिग होटल से भागकर वापस दिल्ली पहुंच गई.

नौकरी के नाम पर नाबालिग को एक युवक ने किया कैद

दिल्ली में आकर नाबालिग की एक लड़के से मुलाकात हुई तो नाबालिग ने युवक को नौकरी दिलाने को कहा. युवक नाबालिग को काम दिलाने के लिए मथुरा लेकर आ गया. वहां युवक ने एक कमरा लिया. कमरे में युवक और नाबालिग साथ रहने लगे. युवक रोजाना नाबालिग को कोल्ड ड्रिंक में नशीला पदार्थ मिलाकर पिलाता और उसके साथ रेप करता. जब युवक बाहर जाता तो, नाबालिग को कमरे में ही बंद कर जाता. एक दिन युवक अपना मोबाइल कमरे में ही भूल गया. युवक के मोबाइल पर एक फोन आया.

कैसे कैद से आजाद हुई नाबालिग लड़की?

नाबालिग ने फोन उठाया तो फोन पर अंजलि की महिला बोल रही थी. नाबालिग ने अंजलि नाम की महिला को आपबीती बताई, जिसके बाद अंजलि नाम की महिला नाबालिग के पास उसके कमरे पर पहुंची तो उसके साथ चिंता देवी नाम की महिला भी साथ थी. अंजलि ने नाबालिग को झारखंड की रहने वाली चिंता देवी (37) नाम की महिला के हवाले कर दिया. चिंता देवी नाबालिग को अलवर जिले के खेड़ली गंज लेकर पहुंची उसका नाम बदलकर नेहा रख दिया.

मदद के नाम पर महिला ने बनाया लुटेरी दुल्हन

चिंता देवी और उसके कुछ साथियों ने नेहा की शादी एक युवक से करवा दी. साथ ही नेहा से कहा कि 3 दिन ससुराल में रहने के बाद वह वहां से सभी गहने और घर से नकदी लेकर भाग कर आ जाए. दूसरी तरफ चिंता देवी ने 17 अप्रैल को खेड़ली मोड़ थाने में नेहा की गुमशुदगी की FIR दर्ज करवा दी. शादी के 3 दिन बाद चिंता देवी की गैंग का सदस्य नाबालिग नेहा की ससुराल पहुंचा और उनको डराने लगा कि तुमने नाबालिग लड़की से शादी कर ली है तुमको नाबालिग से दुष्कर्म करने के आरोप में सजा हो जाएगी. वह वहां से कुछ रुपये और नाबालिग नेहा को लेकर आ गए.

बाल कल्याण समिति को हुए शक

इसके बाद चिंता देवी सोची-समझी साजिश के तहत नाबालिग नेहा को लेकर खुद पुलिस के पास पहुंची कि हमारी लड़की मिल गई है. इसके बाद पुलिस ने नेहा को कोर्ट में पेश किया और जहां से नाबालिग को बालिका गृह भेज दिया. अगले दिन जब बाल कल्याण समिति ने लड़की की काउंसलिंग की, तो समिति के सदस्यों को वो डरी हुई लगी, जो खुलकर सच नहीं बोल पा रही थी. वहीं, चिंता देवी को जब पता लगा कि नाबालिग को बालिका गृह भेजा गया है तो, वो तुरंत बाल कल्याण समिति के समक्ष पहुंची और नेहा को अपनी बेटी बताते हुए उसे छोड़ने के लिए कहा.

SIR से सामने आई पते की सच्चाई

बाल कल्याण समिति ने जब चिंता देवी से उसकी बेटी के होने के सबूत मांगे तो, चिंता देवी ने नेहा का आधार कार्ड और जन्म प्रमाण पत्र बाल कल्याण समिति को दिखाया. इसके साथ ही बताया कि चिंता देवी भी अपने पति और बच्चों को छोड़कर आई है. नेहा उसकी बेटी है, लेकिन वो अपने पिता के साथ रह रही है. चिंता देवी ने उसी का आधार कार्ड दिखाया था. शुरुआत में उसने वही कहानी सुनाई जो चिंता देवी ने उसे रटवाई थी, लेकिन संशय होने पर बाल कल्याण समिति अध्यक्ष राजाराम भूतौली ने सीडब्ल्यूसी के जरिए उस पते की सोशल इनवेस्टिगेशन रिपोर्ट (SIR) कराई जो पुलिस और चिंता देवी ने दी थी. इससे पते की सच्चाई सामने आई.

बाल कल्याण समिति ने दर्ज काई FIR

राजाराम ने जानकारी दी कि उन्होंने जब लड़की से काफी पूछताछ की तो पता चला कि पेश की गई लड़की चिंता देवी की नहीं है. लड़की ने पूरी कहानी बयां कर दी और बताया कि कैसे उसे अवैध धंधे में धकेला गया. इसके बाद बाल कल्याण समिति ने तुरंत मामले का स्वतः संज्ञान लिया और मामले की एक FIR थाना सेवर (भरतपुर) में दर्ज करा दी. इसके साथ ही बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष ने पुलिस को बुलाकर चिंता देवी को पुलिस के हवाले कर दिया.

पहले पुलिस ने चिंता देवी को कोर्ट में पेश किया और नारी निकेतन भेज दिया. बाल कल्याण समिति के अध्यक्ष राजाराम भुतौली ने बताया कि मथुरा में लड़कियों की तस्करी, जिस्मफरोशी और लुटेरी दुल्हन जैसे अवैध काम चल रहे हैं. इसके तार भरपतुर से भी जुड़े हुए हैं. पुलिस अब इस तार से जुड़े लोगों की तलाश में जुट गई है.

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