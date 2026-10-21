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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानजयपुर में कांग्रेस का धरना तीसरे दिन भी जारी, डोटासरा घायल, फिर भी कैंपस में डटे

जयपुर में कांग्रेस का धरना तीसरे दिन भी जारी, डोटासरा घायल, फिर भी कैंपस में डटे

जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कांग्रेस पार्टी का धरना तीसरे दिन भी जारी है. NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला और नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई विधायक पुलिस कमिश्नरेट कैंपस में धरने पर बैठे हैं.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 21 Oct 2026 01:31 PM (IST)
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जयपुर पुलिस कमिश्नरेट में कांग्रेस पार्टी का धरना तीसरे दिन भी जारी है. NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के मामले में जयपुर में जीरो एफआईआर दर्ज करने की मांग को लेकर कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस कमिश्नरेट कैंपस में धरने पर बैठे हैं.

धरने के दौरान कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा पैर फिसलने से घायल हो गए. उनके पैर के पंजे में चोट आई है. इसके बाद धरना स्थल पर ही डॉक्टर को बुलाकर उनका इलाज कराया गया. पैर में चोट लगने के बावजूद गोविंद सिंह डोटासरा धरने पर बैठे हुए हैं.

आज पुलिस और कार्यकर्ताओं के बीट टकराव होने की आशंका

प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली समेत कई विधायक और अन्य कांग्रेस नेता तीसरे दिन भी धरने पर बैठे हैं. पार्टी ने आज भी पूरे प्रदेश से कार्यकर्ताओं को धरना स्थल पर पहुंचने के लिए कहा है. हालांकि, पुलिस कमिश्नरेट के बाहर पुलिस का सख्त पहरा है और पुलिस किसी को भी अंदर नहीं जाने दे रही है.

इससे पहले पुलिस ने रात में कमिश्नरेट के बाहर इकट्ठा हुए कांग्रेस कार्यकर्ताओं को हल्का बल प्रयोग कर जबरन हटा दिया था. अगर आज भी धरना स्थल पर भीड़ बढ़ती है तो कांग्रेस कार्यकर्ताओं और पुलिस के बीच एक बार फिर टकराव होने की आशंका है.

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FIR को लेकर पुलिस और कांग्रेस नेताओं के अलग-अलग दावे

NSUI की राष्ट्रीय सचिव रितु बराला के मामले में एफआईआर दर्ज करने को लेकर पुलिस और कांग्रेस नेताओं के अलग-अलग दावे हैं. पुलिस का दावा है कि रितु बराला की शिकायत पर दिल्ली की कनॉट प्लेस पुलिस संज्ञान लेते हुए पहले से ही मामले की जांच कर रही है. वहीं, कांग्रेस पार्टी राजस्थान पुलिस के इस दावे को गलत बता रही है. लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी के निर्देश पर राजस्थान के कांग्रेस कार्यकर्ता लगातार तीसरे दिन धरने पर बैठे हुए हैं. कांग्रेस पार्टी की मांग है कि रितु बराला के मामले में जयपुर में जीरो एफआईआर दर्ज की जाए.

About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 21 Oct 2026 01:31 PM (IST)
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