दिल्ली विश्वविद्यालय के पूर्व छात्र संघ अध्यक्ष रौनक खत्री को जयपुर पुलिस ने हिरासत में लिया है. इस जानकारी की पुष्टि उनके सोशल मीडिया पोस्ट के माध्यम से की गई है. पोस्ट में बताया गया है कि रौनक खत्री जयपुर प्रवास पर आए हुए थे और इसी दौरान एसएमएस अस्पताल में आग लगने की जानकारी मिलने के बाद वे अस्पताल पहुंचे थे. अस्पताल पहुंचते ही जयपुर पुलिस ने उन्हें हिरासत में ले लिया.

एसएमएस अस्पताल में आग, बड़ी घटना

कल देर रात जयपुर के एसएमएस अस्पताल के न्यूरो आईसीयू वार्ड में आग लगी. इस हादसे में अब तक आठ लोगों की मौत हो चुकी है. आग पर काबू पाने के लिए करीब एक दर्जन फायर ब्रिगेड मौके पर पहुंचे और देर रात आग पर नियंत्रण पाया गया.

अस्पताल पहुंचे नेता और अधिकारियों की प्रतिक्रिया

घटना के बाद कई स्थानीय नेता भी अस्पताल पहुंचे. इसी दौरान रौनक खत्री की हिरासत की जानकारी सामने आई. मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा भी देर रात अस्पताल पहुंचे और मामले की गंभीरता को देखते हुए उच्च स्तरीय कमेटी का गठन किया गया.

नेताओं ने दुख जताया और जांच की मांग की

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह सहित पूरे देश के वरिष्ठ नेताओं ने इस हादसे पर संवेदनाएं व्यक्त की हैं. पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत भी एसएमएस अस्पताल पहुंचे और मृतक एवं घायलों के परिजनों से मुलाकात की. उन्होंने सरकार से न्यायिक जांच की मांग की है