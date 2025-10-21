एक्सप्लोरर
भरतपुर: दो पक्षों में हुई झड़प सुलझाने पहुंची पुलिस, ग्रामीणों ने टीम पर ही किया हमला, गाड़ी तोड़ी
Rajasthan News: भरतपुर जिले के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गुर्धा गांव में दो पक्षो में जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर झगड़ा हो गया था.
राजस्थान के भरतपुर जिले के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गुर्धा गांव में दो पक्षों में जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर झगड़ा हो गया था. झगड़े की सूचना पर गढ़ी बाजना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश कर पुलिस ने मामला शांत करा दिया.
जानकारी के अनुसार, भरतपुर के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गांव गर्दा जाटव समाज के लोग बयाना के ASP एवं CO को ज्ञापन देने पहुंचे. उसके बाद जाटव समाज के लोगों ने नाराज होकर भीमनगर तिराहे पर जाम लगा दिया. जाम की सूचना पर लोगों से समझाइश कर जाम हटवाने के लिए मौके पर पहुंचे ASP हरिराम कुमावत CO कृष्णराज ग्रामीणों से समझाइश कर रहे थे कि कुछ लोग उत्तेजित हो गए.
पुलिस ने दो लोगों को गाड़ी में बिठा लिया. इसी बात पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों और सरकारी वाहनों पर पथराव कर दीया. पथराव होने पर राहगीरों ने दुकानों में घुस कर खुद को बचाया.
पथराव में CO की सरकारी गाड़ी एवं सदर थाना पुलिस की 112 बोलोरो गाड़ी के शीशे टूट गये और कुछ पुलिसकर्मियों के भी चोट लगी है. पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस जाता तैनात किया गया है.
क्या कहना है पुलिस अधिकारी का
बयाना एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया की गुर्धा डांग के कुछ लोग का पड़ोसियों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसका कहना था कि यह रास्ता पुराना है जबकि दूसरी पक्ष का कहना है कि यह हमारे खातेदारी की जमीन है. इस बात का थाना लेवल पर दोनों पक्षों को बिठाकर समझाइश कर दी गई थी और राजस्व अधिकारी ने तय कर दिया था कि दीपावली के बाद सीमा ज्ञान कर जो वास्तविक स्थिति होगी अवगत करा दिया जाएगा.
लेकिन आज अचानक डेढ़ सौ की संख्या में यह लोग आए और भीम नगर तिराहे पर जाम लगा दिया. आप पास से कुछ पत्थर लगाकर फेंके हैं और लोगों से उलझने की कोशिश की है मौके पर पहुंच कर प्रदर्शनकारी को वहां से हटाया गया है और नियम अनुसार कार्रवाई की जाएगी.
हिंदी समाचार, ब्रेकिंग न्यूज़ हिंदी में सबसे पहले पढ़ें ABP News पर। सबसे विश्वसनीय हिंदी न्यूज़ वेबसाइट एबीपी न्यूज़ लाइव पर पढ़ें बॉलीवुड, लाइफस्टाइल, राज्य और खेल जगत, से जुड़ी ख़बरें
और पढ़ें
Advertisement
टॉप हेडलाइंस
विश्व
जैश-ए-मोहम्मद में अब महिलाओं की भर्ती, मसूद अजहर ने शुरू किया नया कोर्स, छोटी बहन को सौंपा जिम्मा; चंदा भी करेगा इकट्ठा
झारखंड
क्या झारखंड में भी टूट जाएगा INDIA अलायंस? JMM की नाराजगी से बढ़ी सियासी हलचल, अब क्या होगा?
क्रिकेट
वनडे क्रिकेट के इतिहास की 5 सबसे बड़ी जीत, पहले नंबर की टीम ने 342 रनों से जीता मैच
ओटीटी
ओटीटी पर रिलीज हो रही 'वश लेवल 2', जानें कब और कहां देख पाएंगे
Advertisement
राजस्थान
8 Photos
SMS अस्पताल में भीषण आग के बाद खुले आसमान के नीचे रखे गए गंभीर मरीज, सामने आईं परेशान करने वाली तस्वीरें
राजस्थान
6 Photos
डीग में CM भजनलाल शर्मा ने गौ माता की सेवा का लिया संकल्प, गौशालाआों पर लिया ये फैसला
Advertisement
Petrol Price Today₹ 136 / litre -78
New Delhi
Diesel Price Today₹ 98 / litre -78
New Delhi
Source: IOCL