राजस्थान के भरतपुर जिले के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गुर्धा गांव में दो पक्षों में जमीन पर जबरन कब्जा करने को लेकर झगड़ा हो गया था. झगड़े की सूचना पर गढ़ी बाजना थाना पुलिस मौके पर पहुंची और दोनों पक्षों से समझाइश कर पुलिस ने मामला शांत करा दिया.

जानकारी के अनुसार, भरतपुर के गढ़ी बाजना थाना क्षेत्र के गांव गर्दा जाटव समाज के लोग बयाना के ASP एवं CO को ज्ञापन देने पहुंचे. उसके बाद जाटव समाज के लोगों ने नाराज होकर भीमनगर तिराहे पर जाम लगा दिया. जाम की सूचना पर लोगों से समझाइश कर जाम हटवाने के लिए मौके पर पहुंचे ASP हरिराम कुमावत CO कृष्णराज ग्रामीणों से समझाइश कर रहे थे कि कुछ लोग उत्तेजित हो गए.

पुलिस ने दो लोगों को गाड़ी में बिठा लिया. इसी बात पर ग्रामीण आक्रोशित हो गए और प्रदर्शनकारियों ने पुलिस अधिकारियों और सरकारी वाहनों पर पथराव कर दीया. पथराव होने पर राहगीरों ने दुकानों में घुस कर खुद को बचाया.

पथराव में CO की सरकारी गाड़ी एवं सदर थाना पुलिस की 112 बोलोरो गाड़ी के शीशे टूट गये और कुछ पुलिसकर्मियों के भी चोट लगी है. पुलिस ने लाठीचार्ज कर प्रदर्शनकारियों को मौके से खदेड़ा. कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए मौके पर पुलिस जाता तैनात किया गया है.

क्या कहना है पुलिस अधिकारी का

बयाना एएसपी हरिराम कुमावत ने बताया की गुर्धा डांग के कुछ लोग का पड़ोसियों से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था. इसका कहना था कि यह रास्ता पुराना है जबकि दूसरी पक्ष का कहना है कि यह हमारे खातेदारी की जमीन है. इस बात का थाना लेवल पर दोनों पक्षों को बिठाकर समझाइश कर दी गई थी और राजस्व अधिकारी ने तय कर दिया था कि दीपावली के बाद सीमा ज्ञान कर जो वास्तविक स्थिति होगी अवगत करा दिया जाएगा.