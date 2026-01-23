भरतपुर सड़क हादसे में अग्निवीर जवान की मौत, 3 महीने बाद लौट रहा था घर, पिता से फोन पर की थी बात

राजस्थान के भरतपुर जिले के चिकसाना थाना क्षेत्र में एक अग्निवीर सैनिक की सड़क दुर्घटना में मौत हो गई. अग्निवीर सैनिक पुष्पेंद्र सिंह का शव सड़क किनारे पड़ा मिला. परिजन तुरंत उसे भरतपुर जिला आरबीएम अस्पताल लेकर पहुंचे जहां डॉक्टर में उसे मृत घोषित कर दिया.

जानकारी के मुताबिक, अग्निवीर सैनिक पुष्पेंद्र सिंह 3 महीने बाद छुट्टी लेकर अपने घर जा रहा था. चिकसाना थाना क्षेत्र के गांव पीपला से लगभग 3 किलोमीटर दूर सैनिक का शव सड़क किनारे पड़ा मिला. सैनिक के परिजनों ने बताया कि उसे किसी वाहन ने टक्कर मारी है. पुष्पेंद्र सिंह लगभग 3 साल पहले अलवर जिले से अग्निवीर सेना में भर्ती हुआ था और अभी सियाचिन में पोस्टेड था.

मथुरा से फोन कर कहा था डेढ़ घंटे में पहुंच रहा हूं

मृतक सैनिक के ताऊ शेर सिंह ने बताया कि उनका 22 वर्षीय भतीजा पुष्पेंद्र चिकसाना थाना क्षेत्र के पीपला गांव का रहने वाला था. वह 3 साल पहले ही अग्निवीर में भर्ती हुआ था. पुष्पेंद्र कल 3 महीने बाद छुट्टी लेकर घर आ रहा था. पुष्पेंद्र ने कल शाम 7.00 बजे मथुरा से अपने पिता विजय सिंह को फोन पर बताया का वह मथुरा पहुंच गया है. करीब डेढ़ घंटे बाद वह घर आ जाएगा. परिजन पुष्पेंद्र के आने का इंतजार कर रहे थे.

3 घंटे बाद भी घर नहीं पहुंचा पुष्पेंद्र

रात के 10.00 बजे तक पुष्पेंद्र घर नहीं पहुंचा तो परिजनों को चिंता होने लगी. पुष्पेंद्र का फोन स्विच ऑफ आ रहा था. परिजन पुष्पेंद्र को देखने निकले तो वह सड़क किनारे पड़ा मिला.

किसान परिवार का रो-रोकर बुरा हाल

परिजनों ने पास जाकर देखा, वहां काफी खून बिखरा हुआ था. उसे तुरंत आरबीएम अस्पताल ले जाया गया, लेकिन वहां पहुंचकर डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया. पुष्पेंद्र के पिता विजय सिंह एक किसान हैं. पुष्पेंद्र की अभी शादी नहीं हुई थी. उसका एक बड़ा भाई है रूपेंद्र जिसकी पीपला बस स्टैंड के पास परचून की दुकान है. साथ ही पुष्पेंद्र की एक 18 साल की छोटी बहन है.