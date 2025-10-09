आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की तबीयत बिगड़ी, अस्पताल में भर्ती, हालत गंभीर

जोधपुर अपने ही गुरुकुल की नाबालिग छात्रा के साथ यौन शोषण के मामले में आजीवन कारावास की सजा काट रहे आसाराम की गुरुवार को अचानक तबीयत बिगड़ गई. सूत्रों के अनुसार, जोधपुर सेंट्रल जेल में उन्हें अचानक सांस लेने में तकलीफ होने लगी, जिसके बाद जेल प्रशासन ने तत्काल उसे इलाज के लिए निजी अस्पताल आरोग्यम में भर्ती कराया.

जानकारी के अनुसार, आसाराम पिछले कुछ समय से कई बीमारियों से ग्रसित है और उसे अक्सर सांस लेने में दिक्कत होती है. जेल प्रशासन की ओर से बताया गया कि मेडिकल टीम लगातार उसकी निगरानी कर रही है. फिलहाल सूत्रों से मिली जानकारी सामने आया है कि उसकी हालत को गंभीर है.

गौरतलब है कि आसाराम को 2018 में जोधपुर की विशेष पॉक्सो अदालत ने एक नाबालिग छात्रा से दुष्कर्म के मामले में आजीवन कारावास की सजा सुनाई थी. तब से वह जोधपुर सेंट्रल जेल में बंद है. अस्पताल प्रशासन ने सुरक्षा कारणों से आसाराम के वार्ड में बाहरी लोगों की एंट्री पूरी तरह प्रतिबंधित कर दी है. जेल पुलिस का विशेष दल पूरे समय अस्पताल में तैनात है.