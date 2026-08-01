जयपुर-दिल्ली रूट पर AI की नई फ्लाइट, पढ़ें अपने काम की खबर

जयपुर-दिल्ली रूट पर एयर इंडिया की नई फ्लाइट शुरू हो गई है. यात्रियों को दोपहर में भी उड़ान का विकल्प मिलेगा. नई सेवा शुरू होने से जयपुर से दिल्ली के लिए उड़ानों की संख्या और कनेक्टिविटी बेहतर होगी. अब सुबह और शाम के साथ दोपहर में भी दिल्ली जाने वाले यात्रियों को सुविधाजनक फ्लाइट मिलेगी.

एयर इंडिया ने नई फ्लाइट का शेड्यूल जारी कर दिया है. बुकिंग भी शुरू हो गई है. कारोबारियों, सरकारी अधिकारियों और एक ही दिन में आना-जाना करने वाले यात्रियों को सबसे ज्यादा फायदा मिलेगा. नई फ्लाइट शुरू होने से जयपुर-दिल्ली एयर कनेक्टिविटी और मजबूत होगी. साथ ही यात्रियों के पास अधिक विकल्प उपलब्ध होंगे.

एयर इंडिया की नई फ्लाइट का क्या शेड्यूल?

एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या 429 दिल्ली से उड़ान भरकर सुबह में 11.20 बजे जयपुर अंतरराष्ट्रीय एयरपोर्ट पर लैंड करेगी. वहीं AI की फ्लाइट संख्या 430 जयपुर से दोपहर 12 बजे दिल्ली के लिए रवाना होगी.

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दोपहर में भी उड़ान का विकल्प मिलने से यात्रियों को राहत

इससे पहले राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली से जयपुर और जयपुर से दिल्ली जाने के लिए सुबह और शाम के वक्त सीमित फ्लाइट की वजह से यात्रियों को अपनी यात्रा की योजना उस हिसाब से बनानी पड़ती थी, लेकिन अब दोपहर में भी रेगुलर फ्लाइट की सुविधा मिलने से यात्रियों की परेशानी बहुत हद तक कम हो जाएगी.

एयर इंडिया के नए आधुनिक विमान, डिजिटल प्लेटफॉर्म, इन-फ्लाइट सेवाएं और वैश्विक उपस्थिति से लगातार यात्रियों का ध्यान अपनी ओर खींच रहा है. एयर इंडिया ने सोमवार (27 जुलाई) को पर्यटन मंत्रालय के साथ एक एमओयू पर हस्ताक्षर किए हैं.

इस साझेदारी का मकसद भारत को वैश्विक स्तर पर एक प्रमुख पर्यटन स्थल के रूप में बढ़ावा देना और देश को एक अहम एविएशन और ट्रांजिट हब के रूप में मजबूत करना है. दुनिया भर के यात्रियों को भारत की समृद्ध संस्कृति, विरासत, प्राकृतिक सौंदर्य से परिचित कराया जाएगा, जिससे देश में पर्यटन को भी नई गति मिलेगी.

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