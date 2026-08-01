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हिंदी न्यूज़राज्यराजस्थानअलवर में PAK के लिए हो रही थी जासूसी? पुलिस ने युवक को दबोचा

अलवर में PAK के लिए हो रही थी जासूसी? पुलिस ने युवक को दबोचा

Alwar News in Hindi: जासूसी के आरोप में पकड़े गए युवक से लोकल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संयुक्त रूप से पूछताछ कर रही हैं. MIA थाना क्षेत्र स्थित भजीट से युवक को हिरासत में लिया गया है.

Written By : मोहम्मद मोईन |  Updated at : 01 Aug 2026 06:43 PM (IST)
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राजस्थान में केंद्रीय जांच एजेंसियों के इनपुट के आधार पर अलवर पुलिस ने बड़ी कार्रवाई की है. MIA थाना क्षेत्र स्थित भजीट से एक युवक को हिरासत में लिया गया है. पाकिस्तान के लिए जासूसी करने के आरोप में इस युवक को दबोचा गया है. लोकल पुलिस और केंद्रीय एजेंसियां संयुक्त रूप से उससे पूछताछ कर रही हैं. 

पैसों की लालच में पाकिस्तान के लिए जासूसी करने की जानकारी मिली है. भजीट के पास ही ईटाराणा सैन्य क्षेत्र स्थित है. यह इलाका बेहद ही संवेदनशील माना जाता है.

पिछले साल भी अलवर से एक जासूस हुआ था गिरफ्तार

पिछले साल अक्टूबर में भी इसी तरह का मामला सामने आया था. राजस्थान खुफिया विभाग ने पाकिस्तान की आईएसआई के लिए जासूसी करने के आरोप में अलवर से एक शख्स को गिरफ्तार किया था. राजस्थान की सीआईडी ने 10 अक्टूबर 2025 को गिरफ्तार किया था. आरोपी की पहचान अलवर जिले के गोविंदगढ़ क्षेत्र के निवासी मंगत सिंह के रूप में हुई थी. उसके खिलाफ आधिकारिक गोपनीयता अधिनियम, 1923 के तहत मामला दर्ज किया गया था.

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पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संचालकों से संपर्क में था जासूस

एनसीआर का हिस्सा होने की वजह से अलवर एक बहुत ही संवेदनशील और रणनीतिक स्थान माना जाता है. अलवर छावनी क्षेत्र में निगरानी के दौरान अधिकारियों को मंगत सिंह की गतिविधि संदिग्ध लगी. जांच में पता चला था कि पिछले दो साल से मंगत सिंह सोशल मीडिया के जरिए पाकिस्तानी खुफिया एजेंसी के संचालकों से संपर्क में था.

ईशा शर्मा नाम की महिला ने हनीट्रैप में फंसाया था

जानकारी में ये बात भी सामने आई थी कि मंगत सिंह को ईशा शर्मा नाम की एक महिला ने हनीट्रैप में फंसाया था, जिसने सहयोग के बदले उसे पैसे देने का प्रस्ताव दिया था. उस पर अलवर के छावनी क्षेत्र और देश के अन्य रणनीतिक स्थलों से जुड़ी संवेदनशील जानकारी सोशल मीडिया के जरिए शेयर करने का आरोप लगा.

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About the author मोहम्मद मोईन

मोहम्मद मोईन को पत्रकारिता का करीब तीन दशक का अनुभव है. वह प्रिंट - इलेक्ट्रानिक और डिजिटल तीनों ही माध्यमों में सालों तक काम कर चुके हैं. ABP नेटवर्क से वह पिछले करीब 18 सालों, स्टार न्यूज़ के समय से ही जुड़े हुए हैं. राजनीति - धर्म और लीगल टापिक के साथ सम सामयिक विषयों के एक्सपर्ट हैं. पत्रकार होने के साथ ही राजनीतिक विश्लेषक, एक्सपर्ट पैनलिस्ट, आलोचक और टिप्पणीकार भी हैं. इनकी चुनावी भविष्यवाणी ज्यादातर मौकों पर सटीक साबित हुई है. 8 लोकसभा चुनाव और कई विधानसभा चुनाव कवर कर चुके हैं. 7 कुंभ और महाकुंभ की कवरेज कर अपनी अलग पहचान बनाई है. यह अपनी बेबाक- निष्पक्ष और तथ्यपरक पत्रकारिता के लिए जाने जाते हैं. मोहम्मद मोईन ने चार विषयों पत्रकारिता एवं जनसंचार, राजनीति विज्ञान, हिंदी और मध्यकालीन व आधुनिक इतिहास विषयों में मास्टर डिग्री यानी स्नातकोत्तर किया हुआ है. लॉ ग्रेजुएट भी हैं. देश के कई राज्यों में काम करने का अनुभव रखते हैं. देश की तमाम नामचीन हस्तियों का इंटरव्यू ले चुके हैं और कई चर्चित घटनाओं को कवर चुके हैं. 
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Published at : 01 Aug 2026 06:41 PM (IST)
Tags :
Rajasthan Police Alwar News RAJASTHAN NEWS
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