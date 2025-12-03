Punjab News: मान सरकार के प्रयासों से जीरो पावरकट वाला राज्य बनेगा पंजाब

Punjab News: पंजाब में बिजली व्यवस्था में ऐतिहासिक सुधार हुआ है. मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की नीतियों और काम करने के शानदार तरीकों से पंजाब की बड़ी आबादी में खुशहाली आई है. इसी क्रम में बिजली व्यवस्था में व्यापक सुधार लाने के लिए मान सरकार ने 'रोशन पंजाब' परियोजना शुरू की है. इसके तहत ढांचागत सुविधाओं के विस्तार के साथ ही गुणवत्तापूर्ण बिजली आपूर्ति को और बेहतर किया जाएगा.

पंजाब में मजबूत होगा बिजली नेटवर्क

पंजाब में हर परिवार और औ‌द्योगिक क्षेत्रों को 24 घंटे बिजली की आपूर्ति मिले, इसके लिए मान सरकार तत्परता से काम कर रही है. पंजाब में योजनाबद्ध तरीके से तकरीबन 25 हजार किलोमीटर नई केबल बिछाई जाएगी. 8 हजार नए ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे, 77 नए सब स्टेशंस बनेंगे और 200 सब स्टेशंस ओवर-हॉल किए जाएंगे. इन कामों से पूरे पंजाब का बिजली आपूर्ति सिस्टम मॉडर्न हो जाएगा. बिजली व्यवस्था के लिए एक डेडीकेटेड कंट्रोल रूप बनाया जाएगा, जहां से पूरा सिस्टम संचालित होगा.

प्रतिमाह मिल रही 300 यूनिट मुफ्त बिजली

पंजाब में सत्ता संभालने के बाद से ही मान सरकार हर परिवार को हर महीने 300 यूनिट बिजली मुफ्त दे रही है. इस योजना के तहत करीब 90 प्रतिशत घरों के बिजली बिल अब शून्य हो चुके हैं. इससे हर महीने हर परिवार की एक निश्चित बचत हो रही है. बिजली बिल से होने वाली बचत का उपयोग लोग अब बच्चों की पढ़ाई-लिखाई, स्वास्थ्य और घरेलू जरूरतों पर खर्च कर रहे हैं.

इसी तरह राज्य में किसानों को दिन में 8 घंटे तक बिजली मिल रही है. इससे उनको खेती-किसानी में आसानी हुई है. साथ ही राज्य में सिंचाई सुविधा बेहतर होने से फसलों की पैदावार भी बढ़ी है.

24 घंटे बिजली का सपना होगा पूरा

मान सरकार जिस गति से बिजली व्यवस्था में सुधार के प्रयास कर रही है, उससे अगले 1 साल में पूरे पंजाब में 24 घंटे मुफ्त बिजली पहुंचने लगेगी. 24 घंटे बिजली की व्यवस्था करने के लिए 5 हजार करोड़ रुपए का प्रोजेक्ट तैयार किया गया है. बिजली के ट्रांसमिशन और डिस्ट्रिब्यूशन का नेटवर्क अपग्रेड हो जाने पर यह सपना पूरा होगा. इसके लिए मान सरकार लगातार काम कर रही है. 24 घंटे बिजली आपूर्ति सुनिश्चित होने पर पंजाब को पावर कट से मुक्ति मिलेगी. इससे राज्य की बड़ी आबादी को फायदा मिलेगा.

Disclaimer: This is a sponsored article. ABP Network Pvt. Ltd. and/or ABP Live does not in any manner whatsoever endorse/subscribe to the contents of this article and/or views expressed herein. Reader discretion is advised.